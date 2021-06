La IX edición de Ourense Vinis Terrae abrió sus puestas ayer en Expourense, con un escaparate de 69 bodegas pertenecientes a las cinco D.O. gallegas, cuatro de ellas de la provincia ourensana.

El objetivo de la presente edición es encontrar nuevos canales de mercado “justo en el momento más oportuno para las bodegas gallegas”, apunta el presidente del Consello Regulador Ribeiro, José Manuel Casares. Y es que “detrás de cada bar o restaurante que cerró durante este año de pandemia, hubo una o varias bodegas que sufrieron ese cierre. Las perdidas del canal HORECA durante 2020 superaron el 50%”. Esta feria cuenta con un alto índice de fidelidad, ya que el 75% de las bodegas repiten participación y el 25% lo harán por primera vez.

Se trata de una cita 100% profesional, gallega y de calidad, en la que participan las D.O. ourensanas Ribeiro, Monterrei, Ribeira Sacra, y Valdeorras, a las que se suman la D.O. Rías Baixas, el Consejo Regulador de Licores y Aguardientes de Galicia y las IXP de Vinos de Galicia como Val do Miño, Barbanza e Iria y Ribeiras do Morrazo.

Durante dos días, cada una de estas 69 bodegas mantendrá citas de negocio (de forma presencial o virtual) con potenciales compradores o importadores de 25 países, siendo la mayor parte de ellos la primera vez que participan. “Se ha realizado una selección exhaustiva de los hosted buyers y de los mercados de los que proceden trabajando, sobre todo, con Europa. La idea es posicionar esta cita como una herramienta de exportación al servicio de las bodegas y que cada vez resulte más sencillo encontrar vino y licores gallegos de calidad en el mercado internacional”, explica Rogelio Martínez, director gerente de Expourense.

“Sector de futuro”

El vicepresidente de la Diputación y presidente del Inorde, Rosendo Fernández, y el director xeral de la Axencia de Calidade Agroalimentaria, José Luis Cabarcos, se refirieron a la viticultura como “un sector de futuro con gran capacidad para generar valor añadido”. En Galicia ocupa más de 8.000 hectáreas en las que trabajan más de 10.000 viticultores en 500 bodegas que facturan al año más de 220 millones de euros.

El programa de actividades ofrece catas comentadas, con los “Acios de Ouro” y también los licores y aguardientes premiadas con el “Pote de Oro y Plata” en las Catas oficiales de Galicia 2020 que organiza Agacal. Éstas pueden seguirse en castellano o inglés. En la II Cata Extraordinaria Ourense Vinis Terrae participarán los vinos de las bodegas expositoras Se han presentado más de 120 referencias. La feria cuenta con un Túnel del Vino y Licores y Aguardientes, que ofrece a visitantes y a expositores un espacio con 200 referencias.