La madre de Nerea Añel: “Quiero justicia, que la muerte de mi hija sirva para que no le pase a otras mujeres”

“Es una mezcla de alegría, de pena y de tristeza”, subrayaba ayer Belén Vázquez sobre su sensación cuando el lunes por la mañana un inspector de la Policía Nacional de Ourense le comunicó el avance en el caso. “Siempre estuve luchando para que no me lo archivaran, y la verdad han trabajado mucho”, reconoce.

Hasta hace pocos días, la causa judicial era tramitada por el magistrado Luis Doval, titular de Instrucción 2 de Ourense. Con su inhibición a favor de su compañera Eva Armesto, titular del número 3, el caso recibió un impulsó con la citación del investigado y la reconstrucción de los hechos, en el marco de un posible caso de violencia machista –intervienen la magistrada y el fiscal especializados–, sobre el que la madre no tiene dudas. “Sí es violencia machista”, afirma. “Siempre sospeché de esa persona, lo tenía claro desde el minuto 1. Tenían una relación sentimental, yo solo lo conocí una vez, cuando me lo presentó como su pareja”, indica.

Representada por el abogado Jorge Temes, ejercerá la acusación particular en la causa. “Quiero que se haga justicia, que la muerte de mi hija no sea en vano y sirva para que no les pase a otras mujeres”, expresa Belén.