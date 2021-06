La oposición “no se fía” de Jácome y rechaza la cuestión de confianza con 15 votos en contra

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome no consiguió el voto de confianza de la corporación, en el pleno extraordinario de ayer para aprobar su modificación de crédito por 62,4 millones. Tal y como estaba previsto, 15 concejales de los 27 de la corporación, los de PSOE, BNG y los 4 exediles críticos del alcalde, ahora no adscritos, votaron en contra de la cuestión de confianza que presentó el regidor para conseguir esas fuerte partida de 62,4 millones de euros, con los que hacer frente a proyectos de obras , la mayoría prioridades de su modelo de ciudad.

Consiguió 5 votos a favor, los 3 de su grupo, 1 de Ciudadanos cuyo portavoz Pepe Araújo señaló que no lo hacía porque se fiara del alcalde, sino para no paralizar la ciudad. El otro voto favorable fue el del Laureano Bermejo exedil de Cs, y ahora en el grupo de no adscritos.

Las 7 abstenciones de los ediles del PP, que en otra circunstancia y con más votos a su favor le hubieran dado la mayoría al alcalde, no bastaron. Pero Jácome estaba tranquilo, incluso se permitió tomarse algún tentempié durante el pleno. El mecanismo de la cuestión de confianza que plasma la ley, le permitirá que esa modificación de crédito que representa casi el 70% de los presupuestos del concello, de los que carecen esta administración local, esté aprobada en el plazo de un mes, si en esos 30 días, la oposición no presenta una moción de censura contra él.

Y es a moción no se va a producir pues relación PP-PSOE es irrenconciliable, y los portavoces de ambos grupos, Flora Moure por el PP y Rafa Villarino dedicaron buena parte de sus tiempos de intervención a echarse en cara la responsabilidad mutua de la situación insólita que vive el Concello, con un gobierno de 3 ediles de 27 que tiene la corporación, cuando mayoría necesaria para gobernar es de 14.

El portavoz del BNG Lois Seara recordó que a Jácome ya se le había retirado la confianza el pasado año cuando 23 concejales le pidieron que se fuera y ratificó, amparado en una larga lista de razones que Jácome “no es de fiar”.

Lo mismo que opina el PP de Villarino: “hoy venimos a hablar de confianza y el único que no la merece es usted señor Villarino”, le espetó Flora Moure . Villarino, señaló que el PP es culpable de aupar a Jácome como alcalde, y ahora solo está deseando “volver” con él para “poner las zarpas” en el Concello. El alcalde por su parte tachó de “tibia” la postura de abstención del PP y la ve “difícil de entender”, ahora que quieren reeditar con él el bipartito. “No solo a los traidores, en este caso a los tránsfugas, se les criticaba, sino también a los tibios” indicó recordando a Dante.