La “brutal” regresión del asno en Galicia: de 26.000 a 4.000 animales en tres décadas

“En esta y otras zonas de Galicia, el burro fue el animal estandarte del medio rural, no solo como arado sino que era utilizado también para buscar hierba para las vacas, para la carga de las mercancías, o como medio de transporte, para ir de un lado a otro, a las ferias por ejemplo. Los pastores siempre tenían uno o dos burros con el rebaño y aquí en cada casa había uno”, describe David Lema, terapeuta y responsable de bienestar animal de la asociación Andrea, en Allariz desde el 2008.

“El asno perdió su lugar y por eso estamos intentando buscar nuevos usos para que siga siendo un animal del rural”

En los años noventa, una sección de la universidad de Córdoba se desplazó a Galicia para elaborar un censo de la especie. Había censadas más de 26.000 cabezas, “pero a día de hoy ya no hay 4.000 tan siquiera”. La mecanización de la agricultura y el abandono del medio rural son factores claves para este retroceso. “El asno perdió su lugar y por eso estamos intentando buscar nuevos usos para que siga siendo un animal del rural”, señala este especialista, que corrige una idea extendida: “Existe el mito de que el burro está en peligro de extinción pero no es del todo cierto. Hay algunas razas que sí se encuentran en serio peligro, pero la especie como tal no. Por poner un ejemplo, en Marruecos hay más de un millón”.

De una de esas variedades más amenazadas, la de las Encartaciones, originaria del País Vasco, había en toda España unas 80 cabezas en los noventa. Son unos burros de pelaje marrón, una raza que Andrea tiene en su centro. La entidad colabora con la raza zamorano-leonesa, o con la portuguesa de Miranda de Douro, la única autóctona de Portugal, y también en cursos internacionales de terapia asistida con animales. Galicia carece de una raza autóctona.

La manada de Allariz se ha topado a veces con el lobo, y en una de esas incursiones murió una cría. “Esta manada está constituida, eso quiere decir que lleva mucho unida y es sólida. Un solo lobo no es capaz de entrar, porque el grupo se protege; dos tampoco. Si son varios y puedan aislar a alguno ya es diferente”.