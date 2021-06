Estévez, canónigo prefecto de música de la catedral

Viven entre nosotros y tantas veces nos pasan desapercibidos, forman parte ya de nuestras costumbres y no nos sorprendemos de todo lo magnífico con lo que nos enriquecen. Hay quienes venden lo que son, o encuentran vendedores que hasta de las cosas más vulgares hacen genialidad cuando después en tantas ocasiones es todo nada. Otros pasan la vida sin grandes reconocimientos, pero con su verdadera valía y su perseverancia son de los que merece la pena afectuosamente valorar. Uno de estos personajes por tantas razones, sorprendente es el canónigo prefecto de música de la catedral, don José Ramón Estévez Gómez. Su biografía es la de alguien que con altura indiscutible en lo que hace, no tiene en su haber los merecidos reconocimientos públicos, aunque creo que tiene la serena libertad de las personas que saben vivir con generosidad y perseverantemente suman vida a los años y no solo años a la vida. Sólo unas líneas para objetivamente dejar constancia de quien es y qué hace una persona que ha querido que sea Ourense el único escenario de su vida, pudiendo haber otros y con el que yo personalmente tengo una deuda de gratitud porque en gran parte de mi vida ourensana lo he tenido cercano para poder certificar su verdadera genialidad no como una improvisada pose oportunista sino como una gozosa y natural forma de ser y vivir.

Nació Don José Ramón en Xinzo da Costa pueblo de la parroquia de San Juan de Vilar de Cas en tierras de Maceda, el 3 de marzo de 1937. Guarda don José Ramon felices recuerdos de su tierra y de sus padres, y como memoria agradecida publicó un libro dedicado a ella “Mi parroquia, Vilardecás “Ourense, 2014, 140 páginas que está en la línea de los trabajos de etnografía que escritos por otros tienen mayor eco mediático.

Estudios en el Seminario de Ourense, en la Universidad Pontificia de Salamanca y el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, donde obtiene las licenciaturas en Teología y Música Sagrada. Se ordena sacerdote en Salamanca el 18 de marzo de 1962. Y tras estas convenientes estancias formativas, será Ourense el espacio de su inteligente y creativa actividad. Dos presencias ininterrumpidas en las dos instituciones de mayor importancia: El Seminario y la Catedral.

En el seminario

Profesor de los Seminarios Mayor y menor desde 1965 hasta su jubilación, impartiendo música, mariología, metodología, teología... Y donde todavía en el presente sigue siendo el Bibliotecario, además de ser durante muchos años un eficiente secretario. Un montón de publicaciones editadas por él mismo han tenido como destino sus alumnos. Merecen muchas de ellas ser recogidas y publicadas más formalmente. Cito a modo de ejemplo solamente Ceremonial de la Misa (SEMINARIO MAYOR, Ourense, 1983), Juan de Ávila. Apóstol de Andalucía, Ourense, 1994 o el Dossier Navidad (Ourense, 2000 pgs 69). Y verdaderos tratados de las materias que explicó, bien estructurados y completos.

Sin duda el Seminario le debe gratitud y memoria. Solo la edición del libro de Rafael Pato Movilla, El seminario mayor del Divino Maestro de Orense. Diario de su construcción (1947-1952), Ourense, 2003, 340 páginas, obliga a mencionarlo entre los historiadores de la Institución. No faltan trabajos de buena investigación relacionados con el Seminario publicados en Auriensia (Revista del Instituto Teológico Divino maestro) y en otras como el Boletín Auriense: El Gabinete de Física del Seminario de Ourense. (BOLETÍN AURIENSE XXXIV, Ourense, 2004 pgs 149-166) o Diversarum rerum, Las “Pasantías” en la Diócesis de Ourense (DIVERSARUM RERUM nº 12, Ourense, 2017, 315-360) Tuve la suerte de llegar al Seminario cuando él era superior y admirarme cada domingo de la cuidada liturgia con estreno de apropiadas antífonas litúrgicas.

Catedral

Y el segundo espacio de la vida auriense de Don José Ramón es la Catedral Basílica de San Martín de la que fue nombrado canónigo el 3 de julio de 1974 con el cargo de Prefecto de Música. También, y estoy seguro que con su apoyo, he podido compartir con el formando parte del Cabildo muchos momentos hermosos de servicio a la Iglesia. Para la Catedral ha compuesto infinidad de himnos y melodías, ha orientado la música y se ha preocupado de darla a conocer, su sintética Guía de la Catedral, es un modelo de inteligente claridad. También publicó un atinado artículo sobre la escalinata de la Catedral cuando se proyectaba (1976) y su presencia, cumpliendo los oficios capitulares, siempre ha estado vestida del mejor deseo de dignificar la vida catedralicia. Conozco en sencilla publicación su panegírico de San Martín: San Martín y Santa Teresa, Ourense. 1991.

Poeta y músico

Inspirado y acertado en sus poemas en castellano y en gallego (un gallego verdadero y sabroso) que ha publicado en diversas circunstancias y recogiendo algunas en un tomo Mis poesías (Ourense, 2018 pgs 86). Pero sobre todo El “Maestro Estévez” como en realidad hay que llamarle es un Músico con mayúsculas, con una buena formación y una capacidad creativa asombrosa. No es el mío un juicio infundado porque son otros músicos a los que les oído juzgarlo, lo hacen con el mayor elogio y lamentando que sus creaciones se queden en ámbitos conventuales o diocesanos. (en esto yo le recrimino que ponga tan poco de su parte por ser más reconocido), y no tengan la proyección que merecen. Son obras cuya belleza hace fácil convertirlas en plegaria y saborearlas con gratitud. Otras composiciones merecen estar en programas de conciertos. He procurado que una copia de muchas se conserve en el rico archivo musical de la Catedral y solo por dar cuenta de alguna menciono las Poesías de Edith Stein meleografiadas por J.R.E.G.) Ourense, 1998. Ven Espíritu Santo (música) Ourense, 1997 pgs 32. In postremis. trenos para el tiempo presente. Ourense, 2006. Cantos eucarísticos. Ourense, 2000, 50 pgs. Tiene Ourense una deuda con este compositor, si somos tierra agradecida me gustaría que no faltara a Don José Ramón el homenaje que merece editando sus obras y grabado en varios CDS al menos algunas.

Y más

No escribo esto por ninguna imposición, ni más razón de que sentirme bien conmigo mismo, poniendo un poco de letra a una biografía que me ha enriquecido tanto y pagarle mínimamente con la misma moneda con la que él ha tratado a otros dos extraordinarios personajes de este Ourense que teje olvidos frecuentes con los mejores, que libres de compromisos políticos oportunistas no interesan mucho a los que sirven otros intereses, me refiero a dos figura a las que Don José Ramón ha convertido su admiración en memoria escrita: Don Antonio Jausarás (CORAL DE RUADA Nº 11, Ourense, 2016 pgs 38-46) y el poeta Abelardo Sanctorum. Abelardo Santorum, un gran poeta olvidado, AURIENSIA nº 14, Ourense, 2011, pgs 357-387.

Además, es autor de un buen número de folletos sabrosos, divertidos, inteligentes y llenos de historia, en lo que solo parece anécdota, del mundo clerical auriense. Y mucho más… Que Dios nos lo conserve aún muchos años.

(*) Director del archivo diocesano