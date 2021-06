VII.

Manuel, que non lembraba o traxecto até o hospital (el sentara ao volante e dáballe a sensación de que o coche viñera só), dixo no control de enfermaría que era o marido de Ana Brañas, pero trabucáranse.

Aquela muller soterrada debaixo de máquinas, tubaxes, luces e ruídos de alerta non era ela. “Non pode ser ela, non pode ser ela, non pode ser ela”, repetía como unha xaculatoria.

A esa sensación de irrealidade contribuía tamén o feito de ter que observar á súa esposa a través dun cristal rectangular. Tiña un tamaño como a pantalla de plasma de cincuenta polgadas do seu salón, e o home valíase desa similitude para restar credibilidade á escena que vía no outro lado da parede.

Unha doutora da unidade de coidados intensivos achegouse coas mans nos petos e a faciana seria. Debía ter os mesmos anos que Ana, se é que non era máis nova. A médica, a mesma que falara por teléfono con Manuel naquela chamada de mal agoiro, tragou saliva para ter voz dabondo coa que dar a mala noticia. “A súa muller sufríu un accidente de tráfico. Segundo a Garda Civil de Tráfico, o coche invadiu o carril contrario, impactou contra un camión, deu varias voltas de campá e envorcou na marxe esquerda, no noiro da estrada. Ten múltiples fracturas e contusións, e un traumatismo craneoencefálico severo”, describiu a sanitaria.

Manuel debeu experimentar o que sostiña Eugenio sobre o humor: non ten nada que ver con estar contento, senón que nace da pena e dos momentos tráxicos, porque é unha válvula de escape para fuxir da realidade

Manuel recibía cada frase como unha puñada. Sentía dor a todos os niveis do seu organismo. As palabras magoábano pero non o daban sacado do seu estado de confusión e negación. “A semana que vén é o noso aniversario. Facemos vinte anos de casados, sabe?”

A doutora comprendeu a desorientación do marido e agardou uns segundos, coa cabeza baixa, antes de continuar. “A súa muller está fóra de peligro, pero en coma. Lamentablemente ten un dano cerebral grave, segundo indica o TAC, e non podemos asegurar que vaia recuperar a consciencia a medio ou a longo prazo. Síntoo moito. Se a situación se mantén sen evolución, como cremos, recomendaríalle a alternativa da hospitalización a domicilio. Atoparse no propio entorno, aínda que sexa nunha cama, axuda a este tipo de pacientes e tamén aos seus familiares. O noso centro ten á súa disposición orientación psicolóxica se a precisa, e pode preguntar por min para aclarar calquera dúbida. Son a intensivista María Ledo”.

Acertara Leon Tolstoi ao expresar que “hai moitos tipos de coñecemento, pero un é moito máis importante ca os demais: como aprender a vivir”

Encaixaba esa inmensa lavazada, comezaba a se pór na situación de que Ana pasaría o resto da súa vida recluída no cárcere do seu corpo, pero entráronlle unhas ganas irracioinais de rir ao escoitar o apelido da doutora. “É o tal para dar malas noticias”, díxolle. A médica apertou os beizos con cortesía e marchou. O home lembrou entón o que lle dixera a súa nai cando faleceu a avoa. “Estaba no enterro, co corpo presente, e só podía pensar en que faría de cea”.

VIII.

Había unha fórmula matemática nas noites do matrimonio. Pasadas as doce en día laborable, Ana caía co sono. Cando transcorrían cinco minutos sen que mediara conversa, Manuel xa sabía que a súa muller estaba a quedar durmida. Miraba para ela, nesa primeira soneca no salón case sempre coa boca aberta, e non podía parar de sorrir. Ás veces, cando espertaba no medio da noite, atopaba a cara da muller preto da súa, cunha expresión relaxada durante o sono máis fondo. Pasaba minutos ollando cara ela, acariñándoa, bicándoa na fronte con coidado de non a espertar. Agora daría o que fora por acadalo.

No cuarto da parella seguirían os dous. O home adaptou o dormitorio cunha grúa, unha cama móbil e outra clase de aparellos para facilitar os coidados de Ana e manter á súa compañeira preto.

Polas mañás, lavábaa, peiteábaa, cambiáballe a roupa, aloumiñábaa. Traballaba todo o que podía desde a casa para non estar lonxe dela máis dunha hora ou dúas. Ana non chegara a ler e escoitar aquelas mensaxes de arrepentimento de Manuel, así que o primeiro que fixo no hospital foi lerllas e reproducirllas ao oído. Chorou ao seu carón, aflixido pola desgraza e tamén pola culpa, pero alomenos liberouse da carga.

Borges escribira que o amor é a ansiedade e o alivio de escoitar a voz da persoa querida, así como a espera e a memoria, e o horror de vivir no sucesivo

Despois transcorreron os meses tentando afacerse á crueldade do destino. Acertara Leon Tolstoi ao expresar que “hai moitos tipos de coñecemento, pero un é moito máis importante ca os demais: como aprender a vivir”. O proceso de adaptación máis complexo foi convencer aos nenos de que a muller que vexetaba na cama e levaba cueiros seguía sendo a súa nai.

Alma e Ismael chegaban da escola, sentaban á súa beira e contábanlle o seu día ao detalle. Con catro e cinco anos, eran rebuldeiros e non tiñan paradura, pero no momento de conversar coa mamá atopaban o acougo. Irene estudaba nese dormitorio. Dáballe calma a presenza queda da súa nai e, de paso, estaba preto se a máquina de osíxeno pitaba e cumpría cambiar a bombona.

A vida da familia reduciuse a un círculo pequeno, limitado ás catro paredes do fogar. Ana non brillaba como antes pero continuaba alí. Ficar ao seu lado era o principal obxectivo do home e dos seus fillos.

Borges escribira que o amor é a ansiedade e o alivio de escoitar a voz da persoa querida, así como a espera e a memoria, e o horror de vivir no sucesivo. Manuel achegouse á faciana inexpresiva da muller, evocou rapidamente o sorriso do día da voda e, mentres a suxeitaba polo dedo maimiño, díxolle a Ana: “Podería mirarte toda a noite”.