Cáritas necesita manos solidarias: “El comedor social no cerrará pero hacen falta voluntarios”

Cáritas, una de las entidades que han sostenido con su red de seguridad a personas vulnerables y en riesgo de exclusión en una situación tan complicada como la pandemia, ve con la llegada del verano cómo caerá en Ourense el número de voluntarios, esas manos solidarias que permiten mantener servicios básicos como el comedor social, en el que a pesar de la desescalada y de la recuperación de la economía la media de raciones diarias aún se acerca a las 300, con más demanda a finales de mes o cuando se agota la tarjeta monedero de Cruz Roja.

Cáritas anima a colaborar, sobre todo a los jóvenes, con un llamamiento a los ourensanos “para que vivan un verano diferente a través del voluntariado, dedicando parte de su tiempo a los demás”. La directora, María Tabarés, subraya que la cooperación con programas y servicios de cariz social “es sumamente enriquecedor. Todas las personas deberían saber cuál es la realidad de la ciudad en la que viven, porque hay otra parte de la sociedad que está en otra situación. Es sumamente enriquecedor conocerlo. El voluntariado, aparte del beneficio que reporta a los usuarios, también se lo da a quien lo presta”, destaca.

A finales de mayo, en la presentación de la memoria de actividad del año 2020, Cáritas de Ourense informaba de que a causa de la crisis sanitaria, con su embestida en la economía debido a las restricciones, se dispararon la peticiones de ayudas por parte de personas, la mayoría españolas, que habían acabado en un ERTE, solicitando apoyos para pagar el alquiler del piso, medicinas o recibos de la luz. El año pasado, uno de cada tres beneficiarios de la ONG de la iglesia acudió a solicitar ayuda por primera vez. Solo en el comedor social se repartieron 150.000 menús. Todos los apoyos prestados por la entidad en 2020 beneficiaron a casi 21.000 personas en toda la provincia.

“Aunque en verano parece que el mundo se para o gira a distinto ritmo, las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. Se trata de un compromiso que se puede adaptar perfectamente a los planes y el descanso propios de estas fechas, ya que según la disponibilidad de tiempo y horario, se puede colaborar uno o varios días a la semana y un número de horas variable y totalmente adaptable a las circunstancias de cada persona”, señalan desde el equipo de dirección de programas de Cáritas. “Tenemos voluntarios que se acercan y nos dicen que tienen dos horas a la semana que ponen a nuestra disposición, y nosotros buscamos un programa en el que puedan encajar”.

Alberto Fernández, ourensano de 20 años, ha pasado los últimos ocho meses colaborando con la entidad. En verano no podrá seguir porque trabajará en Portonovo (Pontevedra) como monitor de buceo. Desde su caso personal asegura que “es una muy buena experiencia ayudar en lo que puedas. Los horarios se pueden adaptar a cualquier persona, sin compromiso”, señala. Cooperar en el desarrollo de los programas y servicios de la entidad, como el comedor social, le ha servido para “darme cuenta de que hay gente que lo está pasando mal, y haciendo algo pude ayudar”. Su padre también colabora con Cáritas. “Yo me arrepiento de no haber empezado antes”, dice Alberto, “porque estás rodeado de gente buena. Tanto los trabajadores como los voluntarios son muy amables”.

Adriana Gómez-Orellana, de 30 años, colaboraba en las fechas señaladas de Navidad con el comedor social y, desde el pasado mes de diciembre, ha compaginado la preparación de oposiciones con el voluntariado en Cáritas. Además de colaborar en el comedor también impartió clases de informática básica. Ahora debe hacer una interrupción, porque le ha aparecido un trabajo a media jornada que le resta tiempo. “A quien piense en ser voluntario le diría que no dude. Se conoce a gente maravillosa y ves otras realidades. Quien menos te lo esperas no tiene un plato para comer. Tal vez si lo ves por la calle nunca dirías que necesita ayuda”.

En estos seis meses de voluntariado ha conocido de cerca cómo ha golpeado la situación sanitaria en la esfera socioeconómica. “Acudía más gente joven al comedor y donde más aumentó es en el número de personas que venían a recoger un táper para llevar a casa. Ahora parece que se ha estabilizado”, dice.

“No es un SOS, sí una llamada de atención. El comedor, sin voluntarios, un día sale adelante, pero una cosa es que seamos capaces y otra cómo nos gusta hacerlo: bien. No hay riesgo de que cierre, porque no se puede cerrar hasta que en septiembre haya más voluntarios, pero lo ideal es prestar el servicio a los usuarios en unas condiciones óptimas, poder hacerlo con un mínimo de tranquilidad, poder pararse con las personas y hablar con ellas. Donde no se puede bajar el ritmo es allí donde cubres las necesidades básicas de las personas. Y, en general, donde más hace falta, porque el volumen no baja, es en el comedor”, expone María Tabarés. “La filosofía es de voluntariado porque el valor de trabajo desinteresado y de contacto con las personas es insustituible en la labor que hacemos; es mutuamente enriquecedor”, añade la directora.