La segunda vida de los residuos: “Hay forma de darle una salida comercial y generar valor añadido”

¿Cuál es la vida útil de un producto? Desde el CIS Madera quieren alargar la vida de los productos de una forma sostenible y para ello trabajan en una línea de investigción que llevan más de 10 de años desarrollando. “Todo tiene una segunda oportunidad”, dice Xosé Francisco Pedras, investigador del CIS Madera y del proyecto europeo Valornature, que junto con dos centros (PIEP y CETAC) elaboran un compuesto de varios materiales para reducir la cantidad de plástico en los productos y para alargar la vida de los residuos con un proceso de transformación.

Francisco explica que “se nos ocurrió aprovechar los residuos que se generan como en la poda o residuos caseros que al final acaban quemándose en la propia finca como un agregado de diferentes materiales y que fuera estructuralmente resistente, además de poder tener capacidad par tener distintas formas geométricas. Es lo que llamamos ‘compón’, que es plástico mezclado con otros materiales. Lo que intentamos es reducir material plástico en los productos, donde podemos llegar a tener desde un 30% a un 70% de este material, dependiendo del proceso y también darle una salida comercial a los residuos que no tenían valor y estaban generando problemas”.

El material definido como “madera plástica” ya se está usando en Europa y supone un incremento de hasta un 15% durante 2019, en el discurso de sostenibilidad ambiental en los proceso de comercialización de los productos.

Francisco señala que “este material se está utilizando en diferentes sectores, pero en el primero que se probó fue la automoción porque mostró un interés importantísimo ya que están incorporando las fibras naturales en la fabricación de automóviles en partes del salpicadero o de los tableros de las puertas para intentar conseguir un impacto ambiental menor”. Pero la madera plástica no se queda ahí y supone un auge en otros sectores.

El investigador reconoce que “hay otros sectores que se están interesando mucho como son el textil, la cosmética o el mobiliario, porque por ejemplo estamos consiguiendo hacer sillas o respaldos. Y otro ejemplo, es una empresa de Porriño que quiere reducir el consumo de plástico en sus productos y usa este material en un 30%-40% en sus envases, ya que se conseguir que estéticamente atraiga a este sector, pero también a otros como la artesanía o el del ‘package’.Es una forma de darle valor añadido al producto y fomentar la sostenibilidad partiendo de residuos que no tenían salida”.

Precio

Los gastos de producción suponen uno de los principales factores para la decisión de las empresas de utilizar un material u otro. ¿Cuánto cuesta producir con madera plástica? Francisco responde diciendo que “ahora mismo el plástico puede estar en 2 euros/kilo, mientras que el material compón puede estar a 0.25 euros/kilo. Si somos capaces de meter un 30%-40% del compuesto que tiene un producto estamos generando valor añadido con la sostenibilidad de los residuos, pero también permite poner un el mercado un material que es competitivo económicamente. No solo es que tenga propiedades estéticas, mecánicas, de resistencia o ambientales, si no que también sea de aplicación para las empresas de los diferentes sectores y que sea competitivo a la hora de producir y comercializar”.

Desde Valornature, no se quieren quedar ahí, y se ponen objetivos. “Queremos dar un salto tecnológico, no solo utilizando residuos, si no que el resto del plástico también sea reciclable o biodegradable. Francisco dice que “nuestra idea es irse cada vez más a un producto que incorpore fibras naturales y más plásticos sostenibles. Esa es la idea de nuevos formatos y también irnos a diferentes procesos”.

Necesidades del COVID

Desde el CIS Madera trabajaron junto con la empresa ourensana Adolfo Domínguez en la reutilización de las perchas viejas de la empresa textil para convertirlas en otras de nuevo uso. Francisco aclara que “nos enviaron una partida de perchas para reciclar y era una cantidad de material importante en ese discurso circular que tiene la empresa de aprovechamiento de los productos. Nosotros desde este proyecto de I+D dimos respuesta a una necesidad coyuntural como fue la pandemia, haciendo más de 10.000 viseras para la protección del COVID a sanitarios, residencias y grupos esenciales con un molde específico de una empresa de Porriño. Intentamos dentro de nuestras posibilidades colaborar con un instrumento más de seguridad y aportamos nuestra experiencia”.

Esas viseras llevaban un 30% de madera plástica y ahora todavía tienen pendientes hacer el material para la empresa ourensana. “Ese es nuestro objetivo dar a conocer nuestras líneas de investigación y que tengan aplicación en los diferentes sectores. Nosotros también queremos participar en la vida productiva”, concluye Francisco.