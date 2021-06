Del teatro y la hostelería al sacerdocio: José Heras, el nuevo cura de Ourense

Ayer, después de seis años estudiando en el seminario y otro ejerciendo como diácono, fue ordenado sacerdote en una ceremonia oficiada por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos. Será el único cura que tome posesión este año en la diócesis, que con sus 735 parroquias cuenta solo con unos 260 sacerdotes, noventa de los cuales supera los 70 años y, entre ellos, una veintena son nonagenarios.

La edad media es por tanto muy elevada y cada año se incorporan entre uno o tres nuevos curas, como mucho. José Manuel Salgado, sacerdote desde hace un lustro, es uno de los ejemplos del nuevo rostro de la iglesia. A sus 29 años lleva ya uno como delegado del seminario mayor. “Es una buena noticia contar con un sacerdote más, y joven, para la diócesis”, valora. El obispo decidirá el destino, aunque lo habitual es que forme parte de alguno de los equipos de curas que se encargan de unidades parroquiales, puesto que a día de hoy no hay manos suficientes para poder celebrar, como antaño, misas cada domingo en todas las parroquias.

“Decidí ser sacerdote cuando ya tenía 27 años, yo trabajaba en la hostelería, llevaba una vida normal”, recuerda José Manuel Heras. Tuvo incluso algún periodo en el que no era asiduo a la iglesia. Antes de la etapa en Alemania, se dedicó al teatro en Barcelona y Madrid. “Era cuando estaba más distanciado de la iglesia, pero ese mundillo me ayudó a afrontar circunstancias de la vida de otra forma, como a curarme de ciertas cosas. Podía exponer mucho que llevaba dentro”.

“Desde que nací, mi tía abuela vivía con mis padres y era una persona de mucha fe, que fui interiorizando. Pero en mi juventud no era tan practicante. Después hubo un momento en el que me empezaron a interesar cada vez más las cosas de Dios, y refugiarme en el Señor me ayudó. Al volver de Alemania empecé a acudir más a la iglesia y a buscar grupos y actividades. Al ver a una comunidad franciscana en oración, al hablar con ellos, empecé a pensar en por qué no podía ser como ellos”, explica José.

Desde su experiencia vital y su convicción religiosa, este nuevo cura para Ourense cree que el objetivo actual de la iglesia debe ser “acercarse a los jóvenes, hacer distintas actividades, ser cercano con la gente y que una parroquia sea viva. Estar presente, escuchar y ser comprensivo. Hay que estar enamorado de lo que haces, cuando lo logras transmites mucho más, y las otras personas lo notan”.