Reflexiones desde la adversidad a la esperanza

En nuestros momentos más oscuros, la mayoría de las veces desencadenados por problemas de poco calado o, incluso, creados por nuestra mente complicada, se impone el establecimiento de prioridades que nos permitan ver la luz. Por bueno que sea lo interior, no lo percibimos, y solo está a la vista lo que nos agobia y estimamos que trasciende. En muchas ocasiones no son más que preocupaciones menores, comparables con el vaivén de una mecedora, hacia atrás y hacia adelante, que ocupan nuestro tiempo y no nos distraen de lo importante. No nos engañemos a nosotros mismos. Lo primero es lo primero y después todo lo demás, si es que tiene que ser.

Adversidad y fallo

Si en realidad nos hemos equivocado y no podemos volver atrás sobre los pasos falsos dados, corrijamos hasta donde sea posible lo mal hecho y comencemos de inmediato a edificar el nuevo final. Todos hemos pretendido algo que nos ha fallado. No hay otra solución que intentarlo otra vez. Dada la experiencia previa, es posible que en esta ocasión acertemos. No, no nos preocupemos en exceso después de haber cometido un error, el hombre no tiene otra manera de aprender. La vida nos da fracasos y penas, no debería importarnos, son lecciones para mejorar; no queda otra que volver al punto de partida, con toda probabilidad el fallo será menor. Y lo dicho, si hay que cambiar el rumbo y abandonar el camino iniciado, se cambia. Más cambio es la muerte y hay que aceptarla.

Los problemas para el hombre de bien no debiesen ser paradas sino pautas para seguir por el camino adecuado. El secreto está en hacer las cosas en lugar de decir voy a hacerlas. Lo malo del tiempo es que al dejarlo transcurrir es como el viento que apaga las velas y enciende las hogueras.

El refrán popular afirma: “no hay mal que por bien no venga”. Como casi todos los refranes define una verdad porque en bastantes ocasiones una mala suerte protege de otra peor. El refrán sería parafraseado y refrendado en el título y desarrollo de la comedia de original de Juan Ruiz de Alarcón: No hay mal que por bien no venga (1630). Un ejemplo sería cualquier práctica con riesgo, como es el conducir un coche; llevas un pequeño susto y te induce a dejar el volante porque adviertes a tiempo que ya no estás en condiciones para ello.

Lo que no podemos hacer es dejarnos abatir por los pequeños ni por los grandes contratiempos y sí enfrentarnos a ellos con mucho ánimo y determinación. Francisco de Quevedo escribió: “Los verdaderos grandes son los de ánimo grande”.

Ante nuestros fallos, no podemos enojarnos con los demás sino admitir nuestra culpa. Lo que sí es lícito y aconsejable, es tomar nota de los errores que advertimos en otros con el objetivo de que nos sirvan de experiencia propia y no repetirlos.

Destino

En cualquier caso lo que no podemos es echar mano de la disculpa del destino, ¡dichoso destino! Con mayores o menores dificultades, el tal destino depende de tus elecciones en la vida. Vaya, que somos creadores de nuestra propia suerte. Al fin y al cabo los problemas son humanos y es de humanos el resolverlos. Hemos de recordar que lo que hemos sido y lo que seremos depende exclusivamente de las oportunidades que tomamos y las oportunidades que dejamos.

Fortaleza

Lo que es imprescindible es contar con la fortaleza necesaria. A un hombre que tenía seguridad en sí mismo y decía lo que le iba pasar le preguntaron si era adivino. Su contestación fue: —No, no hago predicciones, lo que hago es crear cada día mi futuro, por eso lo conozco. Phillips Brooks, un obispo episcopal reconocido y prestigioso, dejó escrito: “No pidáis en vuestras oraciones una vida fácil. Pedid ser fuertes. No supliquéis a Dios que os dé una carga apta a vuestros hombros; pedidle unos hombros aptos para soportar vuestras cargas”.

Mas hemos de evitar la prepotencia, en palabras de Descartes: “Si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que dudes al menos una vez en tu vida, en la medida de lo posible de todas las cosas”. Duda que incluye a determinadas personas, de las que, recurriendo al coraje suficiente, hemos de prescindir. Es el primer paso, despedir al incorrecto, para después dar el segundo paso, escoger al correcto.

Perdón y arrepentimiento

Reconocidos y admitidos nuestros fallos y errores, no olvidemos que no hay otra forma de arrepentimiento que cambiar y, si se puede, reparar. Dicho de otro modo, se hacen ciertas las palabras de Aristóteles: “Los hombres malos están llenos de arrepentimiento”. Lo malo es que, como expresó Miguel de Cervantes: “No hay pecado tan grande, ni vicio tan apoderado que con el arrepentimiento no se borre o quite del todo”. No obstante, es propio de los hipócritas no arrepentirse y se afirma, no sin razón, que el arrepentimiento de ellos es la hipocresía.

Cuando somos nosotros mismos quienes recibimos el fallo o la ofensa, perdonemos siempre y saldremos ganando. Incluso puede afirmarse que nada fastidia tanto al que te las ha hecho como que le perdones. Si alguien te ofende, que seguro que sí, trata de no buscar venganza. Es más, si eres capaz, sonríele y tómatelo a broma; si no supone gran deshonor, márchate y olvídalo, que también es una buena respuesta y castigo al ofensor. Defendámonos de nuestros enemigos, pero no los odiemos, ni intentemos destruirlos, dejemos que sobrevivan para que puedan contemplar nuestros éxitos posteriores, aunque no los aplaudan. Otra alternativa es portarnos bien con ese individuo o individua, vaya, hacernos el tonto, pero sin olvidar de quién se trata y cómo las gasta.

Ilusión y esperanza

Y ante la adversidad y el fracaso no perdamos la ilusión y la esperanza que, eso sí, hay que buscarlas con esfuerzo y perseverancia.

La mayor parte de las veces, cuando estamos desilusionados, no es porque el fracaso haya sido grande sino porque las ilusiones eran excesivas. Pero es que por muchas desilusiones que hayamos sufrido no debemos perder la esperanza. Con calma y serenidad, con un poco más de tiempo posiblemente conseguiremos algo mejor que lo que al inicio nos proponíamos.

Alguien puede decirnos que tenemos demasiada imaginación, mas no debemos olvidarnos que aquello que ayer fue imaginación hoy puede ser realidad. Nada es realidad hasta que se intenta y se lleva a término. Y siempre, pero siempre, hemos de escapar de esas personas que tienen un problema para cada solución. Hemos de ejercitarnos en olvidar sentimientos inútiles, recordar lo que vale la pena y seguir con la faena diaria. Es una oportuna reflexión de vida la que sigue: «”No digas “me rechazó”, di “perdió la oportunidad”. No digas “nunca le gusté”, di “no me valoró”. No digas “terminó”, di “algo nuevo comenzará”». Y cuando nos parezca imposible, seguiremos intentando, porque las ilusiones no se pueden perder pero sí se pueden cambiar.

Como de ilusiones se trata, quiero recoger dos expresivas frases. La primera es del filósofo chino Lao Tzu: “Abraza la simplicidad, reduce el egoísmo y ten unas cuantas ilusiones”. La segunda es del genial Chesterton: “La ilusión es el poder de estar alegre en circunstancias que sabemos que son desesperadas”.

Y si ya has alcanzado la ancianidad, no me vengas con esa historia de que estás al final de la cuerda. Toma en consideración lo que dijo Franklin Roosevelt: “Haz un nudo y agárrate con fuerza”.

Finalmente, después de leer esto, aunque estés abatido, sonríe. Y si ya lo has conseguido, pues muy bien, pero no basta, ahora a por lo mejor.