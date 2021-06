VI.

Ana descargaba a carraxe apertando o volante. Esgotou no ascensor tódalas bágoas. Botou a pena fóra e entón abroiou a rabia. “Será egoísta, sempre pensando nel! Cando o mundo non xira ao seu redor hai problemas. Pois eses meus pais cos que tan mal lle vai pasar as vacacións son os avós dos seus fillos”, dicía a muller para si mentres daba voltas co coche pola cidade de Ourense. A medida que o percorrido se alongaba, o seu enfado ía minguando. Deterse nos semáforos, introducir as marchas, observar as rúas á tardiña estaba a lle aportar certa calma. Soaba ‘La vida te lleva por caminos raros’, de Quique González.

Semellaba que o reprodutor da radio tiña en conta o contexto. “Y siempre hay algún trozo averiado del día / que no puedes borrar, pero te gustaría”. Ana cantaba en voz baixa esa canción, unha das súas favoritas, tamén de Manuel.

As relacións humanas tenden ao conflito, mais no caso deles as discusións tiñan sido contadas. “Nai de tres fillos e é a primeira vez que agarro a porta e marcho”, pensaba ela. Cando xorde un enfrontamento, a mente cavila e trae ao presente situacións vinculadas.

O home non se estendía falando con seus pais pero sempre era atento e educado. Os seus parentes máis achegados e tamén os de Manuel fundíranse nunha soa familia na que os nenos foran o elemento principal de unión. Grazas ao tempo compartido crearan lazos sentimentais máis alá dos pequenos. Ana estaba amolada pero tamén recoñecía, malia o enfado, que poderían chegar a un entendemento e recuperar a harmonía.

As dúas partes debían acordar unha solución que non xerase descontento. Ana ofrecería unha rebaixa na duración do cruceiro con seus pais, de oito a cinco días, para aproveitar os restantes, á volta, para unha viaxe breve deles dous sós. En Laxe, en Carnota ou en Barreiros, para descansaren e desconectaren. “Unha segunda lúa de mel”, dixo Ana na súa cabeza, xa un pouco riseira, como era en realidade na maioría dos seus momentos. Conducir servira, pois, para descargar tensións, para canalizar o enfado cara un plantexamento construtivo.

A muller circulaba pola estrada N-525, no sentido a Santiago de Compostela. O reprodutor emitía agora ‘It was you’. Ana subiu o volume para que a voz de veludo de Norah Jones a agarimase. "Make me get up off my feet / take the beat out of my heart / now the people might believe / and I knew, and I knew / and I knew, and I knew it was you". Era un deses praceres cotiás que ofrece a vida como contrapartida. Decidira continuar ata Gustei e cambiar de sentido para despois regresar a Ourense, á casa. Pensou en preparar o terreo con Manuel enviándolle unha mensaxe.

“Vou de volta, en dez minutos chego. Esquezamos a discusión, querémos demasiado como para desgustarnos, como para desgastarnos. Teño unha idea que nos vai agradar aos dous. Agora te vexo”, bosquexou de cabeza.

O móbil estaba dentro do seu bolso, que deixara no chan, do lado do copiloto. Estendeu a man pero non deu chegado. Coa esquerda descinguiu o cinto de seguridade, alonxándoo do corpo unha cuarta. Incorporouse cara adiante e introduciu o brazo. Co teléfono na man, subiu a cabeza e xa non viu nada.