Francisco José Barredo (O Barco de Valdeorras, 56 años) regresó a su casa ayer, tras recibir el alta en el hospital público de Ourense. “Lo primero que voy a hacer es pegarme un bocadillo de salchichón con queso”, dijo a las sanitarias que le comunicaron que se podía ir. El 19 de mayo ingresó en la unidad de cuidados intensivos, donde fue atendido durante una semana.

El proceso de su enfermedad se manifestó con dolor de cabeza y cansancio. “Fui al hospital de O Barco y me detectaron coronavirus, con una neumonía bilateral, y me derivaron a Ourense porque ya tenía un avance considerable”, recordaba ayer. Pasó una noche ingresado en planta, “pero se dieran cuenta de que no evolucionaba bien y los médicos de UCI me dijeron que sería mejor ingresar porque estaría más controlado”.

Consiguió evitar ser intubado, con una técnica a través de una cánula que insufla oxígeno. “Aporta muchos más litros, con aire caliente, no reseca las vías y se puede aguantar mejor”, explica. Francisco reconoce que ir a UCI da respeto. “Acojona, hablando en plata, pero te tratan bien y te cuidan”. En la unidad de intensivos, “te sientes solo, pero son profesionales, están encima de ti, dando tratamiento, te cuidan y te limpian. No tienes que preocuparte por más que salir de esa, nada más. Es un tratamiento rápido y eficiente para sacarte cuanto antes”.

Francisco y su familia se contagiaron pero todos son ya negativos. “Te puedes contagiar en cualquier lado, nadie es inmortal y la única manera de cuidarse es con precaución”, subraya.