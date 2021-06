Todos los grupos estuvieron a favor de la intervención de un representante de la Asociación Miño, excepto el grupo de gobierno que se abstuvo al entender que “esto va a ser una excepción”. En el pleno de ayer un representante de la Asociación de Vecinos Miño definió a Ourense como “desgobierno”, “ciudad insostenible” o “malestar palpable en la calle”. En sus primeras palabras quiso dejar constancia que se “está dinamitando el movimiento vecinal por parte del Concello” en dos líneas. La primera dificultando los trámites de ayudas a las asociaciones y la segunda “desprestigiando el movimiento vecinal ante la opinión pública”.

Con resto a la primera cuestión, el representante vecinal denunció que “en los últimos años se están convocando las ayudas a finales de año y eso nos obliga a decidir entre no hacer actividades o pedir préstamos a entidades bancarias para organizarlas. Ese retraso en las convocatorias en los últimos años nos perjudica, por ejemplo, en actividades culturales, en equipamientos, en programas sociales o juveniles. Por ello, solicitamos la convocatoria de ayudas municipales en hora y forma y pedimos que se tenga en cuenta estas propuestas, no resulta entendible que no se estén cumpliendo”.

Desde el gobierno local argumentan que “ la colaboración con las entidades vecinales difiere de lo que se estaba haciendo hasta ahora. No se va a producir ninguna merma en las cuantías, pero la libertad de acción que planteamos va a ser mucho mejor para las asociaciones, porque serán ellas mismas las que utilicen ese dinero como quieran y no es el Concello el que lo ejecuta. Así ellas ganan celeridad y el Concello reduce burocracia”.

El tirón de orejas al gobierno municipal se suma al de los empleados públicos que se volvieron a manifestar a las puertas del Consistorio para pedir respecto y al de Emerxencia Cultural que celebraron una asamblea en el Parque de A Ponte con la firma intención de llevar a cabo actuaciones para visibilizar el problema de las actividades culturales en Ourense.

Servicios sociales y cultura

La oposición en bloque pidió al gobierno local, a instancias de una moción del BNG, que se impulse un pacto por los servicios sociales en el Concello de Ourense. Todos votaron a favor excepto el grupo de gobierno que defendió su gestión y “el incremento de medios personales y materiales” durante este mandato”. Distintas visiones de un mismo problema. Como pasa con la Universidad Popular, donde el gobierno local defendió, una vez más, que “no va a desaparecer la entidad”, pero desde la oposición no se lo acaban de creer. Por ello, pusieron entre la espada y la pared al gobierno local con una moción para instar a paralizar el proceso de baja de la entidad de la Federación Española de Universidades Populares. Pérez Jácome preguntó a la oposición: “¿Quién habló de suprimirla? Vamos a colaborar con más academias y no será el cortejo de unos pocos”.

El debate sobre la situación de la cultura crispó todavía más la sesión municipal. El PSdeG abandonó su moción sobre un plan urgente para actividades culturales para el segundo semestre de 2021 que fue aprobado con los votos de la oposición y los votos en contra del gobierno local. Otro pleno largo, con pocas resoluciones para Ourense, mucha tensión y algunos descalificativos.

“Pérez Jácome faltón, alcalde dimisión”

“Jácome faltón, alcalde dimisión”. Esa fue una de las consignas que expresaron los empleados públicos del Concello de Ourense en la enésima protesta por los comentarios del regidor ourensano sobre una parte de los funcionarios municipales. Decenas de empleado salieron a las puertas de la Casa Consistorial para seguir con las actuaciones de movilizaciones con el objetivo de que el regidor ourensano tenga “respeto” y pida perdón por sus palabras.

El PSdeG se marcha del pleno por las “faltas de respeto”

Los ediles socialistas del grupo municipal (9) abandonaron el pleno municipal por las “faltas de respeto” hechas en la sesión plenaria. En el debate de la última moción sobre un plan de urgencia para la cultura, un comentario de Pérez Jácome a Ruth Reza, diciendo que “pero que hablas tú de cultura y de espectáculo si no entiendes nada, qué hablas tú”, fue el detonante de la marcha de los socialistas que pidieron educación y respeto al grupo de gobierno y que consideraron que “era suficiente show”.