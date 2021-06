Un trabajador acusa a su jefe de falsificar su firma tras estar casi un año sin pagarle

La Audiencia Provincial de Ourense resolverá si el administrador de una empresa del sector de la construcción falsificó la firma de un trabajador, aportando nóminas de octubre de 2017 a agosto de 2018 como prueba manipulada para un juicio del ámbito social en mayo de 2019, como sostiene la Fiscalía y la acusación particular, que solicitan una condena de 2 y 8 años de prisión, respectivamente, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa procesal. El encausado negó los hechos en el juicio celebrado ayer.

El ministerio público, que también solicita una multa de 3.600 euros, afirma que en los documentos “se hacía figurar” que el trabajador firmaba el recibí, sin que él tuviera conocimiento de ello, “con la intención de obtener una resolución judicial favorable a sus intereses y a los de la empresa que representa”.

En su declaración como testigo ayer en el juicio, el trabajador aseguró que no le pagaron más allá que unas cantidades para dietas y transporte. Asegura que nunca firmó ni recibís por esas entregas, ni por las nóminas o finiquitos. Tras reclamar al acusado que le pagara, se marchó y accedió a volver con una promesa del abono de los atrasos que tampoco se produjo, por lo que abandonó de nuevo la empresa, según su versión.

En cambio, el acusado sostiene que le entregaba pagos semanales de su nómina en un sobre, y que el empleado devolvía días después el recibí firmado. “Todos confiábamos, tanto los trabajadores como nuestra parte, porque nunca había habido ningún problema”, manifestó.

Una perito considera que el trabajador no es quien firma los recibís analizados, sino que se trata de un calco del DNI. “A pesar de analizar una fotocopia borrosa no se identifican con la muestra de escritura. No le veo capaz de repetir 14 veces exactamente la firma del DNI”, dijo la experta ayer, en sala.

“El perjudicado ya manifestó en el social que la documentación era falsa, su testimonio ha sido coherente en toda la causa. La tesis de la defensa de que fue el propio trabajador el que falsificó decae, porque la pericial dice que él no las firmó”, manifestó la fiscal. “¿Qué sentido tendría para el propio trabajador falsificar su firma, que además es burda y no coincide, aunque sea un calco? Solo interesaba al acusado”, sostiene la abogada de la acusación particular, que solicita 16.000 euros de indemnización.

“No hay ninguna prueba de que la falsedad la haya realizado el acusado”, subraya la defensa. “Hay posibilidad de que los calcos los haya hecho el querellante, u otro, con la finalidad de poder reclamar un año para atrás tras marcharse”, afirma el letrado, que cree que el acusado fue “engañado”.