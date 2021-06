El hombre con demencia que mató a su mujer tiene 10 días para entrar en prisión

José A. L., el hombre con patología mental que en enero de 2017 en O Carballiño mató a su mujer y cuidadora, Virginia Ferradás, tiene 10 días de plazo para pasar del centro geriátrico en el que llevaba casi dos años a la prisión provincial de Pereiro de Aguiar, donde esperará –en el módulo de enfermería– a que haya una plaza en un centro psiquiátrico dependiente de la administración penitenciaria, para cumplir la medida de seguridad impuesta por la Audiencia Provincial por el homicidio de su mujer: un máximo de 14 años de internamiento, tal y como solicitaba la Fiscalía, después de ser absuelto por la aplicación de la eximente completa debido a su estado mental.

Padece una demencia frontotemporal, desde antes de que ocurrieran los hechos, que le acarrea un gran deterioro de sus funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento, así como alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad, según determinaron los forenses.

La sentencia de la Audiencia es de julio de 2019 y fue confirmada en la fase de recursos. La resolución se declaró firme en octubre de 2020. El 15 de diciembre del año pasado, la defensa solicitó la sustitución de la medida de internamiento impuesta en sentencia por la medida de libertad vigilada. La Fiscalía mostró su oposición. La Audiencia Provincial recabó informes del Instituto de Medicina Legal (Imelga), así como del centro geriátrico en el que ha estado José A. L., y en base a esos dictámenes resuelve el magistrado Antonio Piña, que fue el presidente del tribunal del jurado que enjuició esta causa.

“No ha lugar a lo solicitado, al constatar de los informes médicos obrantes en autos que no se ha producido cambio alguno en la situación del sometido a la medida de seguridad, tal y como se desprende del informe del Imelga en donde se dice textualmente que “la probabilidad de que vuelva a cometer un hecho de similares características es la misma que existía en enero de 2017”. En un auto de 1 de junio, el magistrado añade que “según informe de 28 de abril de 2021” del centro en el que se encuentra José A. L. “no se puede asegurar la permanencia en el centro, ni evitar posibles incidentes con otros internos”.

“La misma peligrosidad”

En conclusión, tal y como indica el juez Antonio Piña, “se aprecia en el interno la existencia de la misma peligrosidad que fue objeto de valoración en la sentencia, y a ello añadimos que el centro donde se encuentra internado no reúne los requisitos para asegurar su permanencia y la seguridad de los restantes internos”.

La Audiencia Provincial desestima la solicitud de sustitución formulada por la defensa y acuerda el “cumplimiento de la sentencia en los términos en ella recogidos”, que conlleva el ingreso de José A. L. en un centro psiquiátrico penitenciario por un periodo máximo de 14 años, “no pudiendo abandonar el mismo sin autorización del tribunal”. La Audiencia concede un plazo de 10 días para el ingreso voluntario del interno en Pereiro. La resolución admite recurso de súplica.

El jurado absolvió de homicidio que le imputaban porque tuvo en cuenta la eximente completa de alteración psíquica. “No estamos ante un delincuente, sino ante un enfermo mental”, defendió en el juicio el fiscal Julián Pardinas, delegado contra la violencia machista en Ourense. “Fue un desgraciado acaecer a consecuencia de una enfermedad mental, nunca tuvo la intención. Un cortocircuito en su mente lo llevó a agredir a su mujer”.

Los hechos

José A. L. y Virginia Ferradás llevaban 35 años casados. En 2016, la mujer decidió regresar con su marido de la emigración en Suiza, al ver que su estado empeoraba. Tuvo varios ingresos hospitalarios, entre octubre y noviembre de 2016, y durante varios días en 2017. El 18 de enero de ese año, once jornadas antes del crimen, se subió al tejado de la casa y permaneció allí durante horas. La mañana del 29 de enero, mató a su mujer.

Ocurrió entre las 8 y las 12. La mató tras una discusión por las llaves de la casa, lo único que recordaba el marido. No quería separarse de su esposa y era muy dependiente. Asfixió a su compañera de vida, a su cuidadora, con el cable de la lámpara de la mesilla y apretando además el cuello con las manos. Virginia Ferradás falleció pese a sus actos de defensa (tenía varios hematomas que indican resistencia). Tras una llamada de alerta de los familiares al no tener noticias del matrimonio durante todo el domingo, efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil accedieron a través de un balcón. José A. L. estaba en el piso inferior, autolesionándose con un cuchillo y diciendo: “Eu non fixen nada”.