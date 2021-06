La portavoz de Cultura del PSOE, Noa Díaz, urge a la Xunta la conservación patrimonial de la Torre de Sande, en el Concello de Cartelle. En la Comisión de Cultura de ayer presentó varias preguntas observando que este monumento está “en peligro de derrumbamiento”, y reivindicó a instar al Gobierno autonómico a que tome medidas urgentes para proteger este Bien de Interés Cultural que “es una de las mayores joyas arquitectónicas” de su entorno. Incluso es partidaria de la expropiación a sus dueños, que no pueden hacerse cargo de la torre. Lamenta que esté “totalmente abandonada” desde el siglo XIX, a pesar de ser protegida en 1949 por la ley de patrimonio histórico español y declarada de Interés Turístico Nacional. Afirma que está en tan mal estado de conservación que “corre peligro la estabilidad de su estructura y no en vano está en la lista roja de Patrimonio”. Le preocupa además “que no aparezca ningún documento” relativo a la adquisición este bien con la finalidad de acreditar su titularidad, y urge iniciar los trámites de colaboración para que pase a ser de titularidad pública y se proceda a su puesta en valor. Dice que ya que la familia que la tiene alega que no puede hacerse cargo de ella, la Xunta “debería proceder a su expropiación forzosa”, algo que “sí puede hacer”.