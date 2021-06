Mayo es el tercer mes con menos muertes por coronavirus en toda la pandemia. Desde marzo de 2020, se registraron en la provincia de Ourense 418 fallecimientos y durante el mes pasado solamente hubo dos decesos. La caída de fallecimientos desde marzo de este año es drástica al pasar de 54 muertes en febrero a las 5 en marzo. Todo por la celeridad de la vacunación a los usuarios y el personal de las residencias, así como a los mayores de 80 en los centros de salud y hospitales de la provincia.

Precisamente, con la administración de la primera dosis en este grupo a finales de febrero, la mortalidad se redujo de forma acentuada, pero con la inmunización de todos ellos a comienzos de abril (salvo, algunos que se fueron repescando y domicilios) supone un gran paso para dejar atrás los fallecimientos por coronavirus en la provincia. Entre abril y mayo de este año, el Sergas notificó cinco muertes, de las cuales, las dos últimas correspondían a dos hombres con 88 y 95 años de edad. Lo que en cifras porcentuales, se traduce en una disminución de la mortalidad por coronavirus en un 98.8% en la provincia.

Desde la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, desconocen si estas dos personas ya estaban vacunadas o no y señalan que “lo que es evidente es que en el mes de mayo con 418 fallecimientos que se tienen producido en la provincia, solamente se produjeron dos, especialmente en los colectivos más vulnerables. Hay que decir que las personas que están todavía sin vacunar están en un riesgo, ya que el virus sigue, ahí. Reiteramos a la sociedad la posibilidad de vacunarse e inmunizarse, no solo en la primera citación si no en las repescas que estamos haciendo, porque no solo es un bien individual si no que también es un bien colectivo”.

La vacunación sigue avanzando hoy en el recinto del Paco Paz (al lado de Expourense) donde están llamadas 2.800 personas entre 50 y 59 años para la administración de las segundas dosis y también en los comarcales de Verín y O Barco, donde están citados 365 y 400 personas.

Félix Rubial, gerente del área sanitaria de la provincia, dice que “la situación es de completa estabilidad, incluso podría decir más, desde el inicio del mes de mayo, el balance fue muy positivo con un descenso del número de casos de un 30%, y con una situación en hospitalización que nos retrotrae a los meses de verano, al mes de agosto. Y tenemos tres personas en críticos y cuatro personas en hospitalización. Esto es producto de muchas circunstancias, pero principalmente por la vacunación con más de 100.000 personas con la pauta completa, pero no quiero olvidarme de la enorme responsabilidad hecha por la sociedad, que permitieron mantener la estabilidad, después de la desescalada y el levantamiento del estado de alarma. El virus sigue ahí, no lo olvidemos”.

Ayer los casos activos en la ciudad eran de 77, por los 164 de la provincia con una incidencia inferior a 50 casos a 14 días y de 30 a 7 días.