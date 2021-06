“Los inmigrantes somos el 12% de la población de Ourense y venimos a aportar, no a quitaros el trabajo”

“Detrás del zumo que te tomas por la mañana con tú familia, está un inmigrante que sufrió para coger las naranjas. Venimos a trabajar” explica Mansour, un senegalés de 45 años que lleva 15 de su vida en Ourense. Luis Alberto Ramos, miembro del colectivo de dominicanos en Ourense, lo ratifica: “ya somos el 12% de la población de la provincia, y no venimos más que aportar no a quitaros nada”

Ourense es la ciudad del Estado donde más creció el censo extranjero, y ambos inmigrantes participaron ayer junto con Aziza Él Kasmi de Marruecos y Masour, de Senegal, en una rueda de prensa promovida por el PSOE para apoyar, la iniciativa que el grupo socialista lleva al próximo pleno de mañana viernes, en forma de moción, la creación de un Consejo Municipal al de la Multiculturalismo, para darles voz, apoyarlos y fomentar esa riqueza que genera una ciudad que empieza a ganar en mestizaje.

“La localización de estas personas inmigrantes se centran en el barrio de O Couto y en el Casco Vello, mientras que en la sección urbana los barrios con mayor volumen de ciudadanos extracomunitarios se articulan en el entorno de la calle Doctor Fleming y del río Bar baña”, explicó ayer el portavoz del grupo socialista Rafa Villarino.

Recordó que este consejo no es un proyecto al azar, sino que la inspiración de esta moción parte de experiencias a realizadas ya en los años 70 en Alemania, país entonces receptor de inmigración mucha de ellas española y gallega.

Hoy en día aquellas ciudades que tengan más de 20 000 habitantes y al menos el 5 % de población extranacional deben, por ley, contar con esos consejos para dar voz a representantes de otros países”, señaló Villarino l tiempo que hizo mención a Vigo, la única ciudad gallega donde ya existe un Consejo Municipal de Migraciones.

Evitar brotes xenófobos

La finalidad del Consejo de Multiculturalidad sería la de “evitar entre otras cosas, que broten conflictos y actos xenófobos” como los acontecidos y denunciados semanas atrás en el barrio de O Couto, a causa de panfletos anónimos de contenido racista dirigidos contra la población de origen latinoamericano de la zona”.

En este acto de ayer en el que los inmigrantes agradecieron al PSOE su idea y esa apuesta por el diálogo que fomentará el consejo, participó también el secretario de emigración del PSdeG-PSOE, Luis Gulín, quién vivió la experiencia de nacer en Alemania, siendo hijo de inmigrantes”.

“Hablar con ellos, no de ellos”

“Estos consejos de la multiculturalidad fueron creados por la necesidad de atender las demandas de las personas extranjeras, prevenir conflictos y fomentar una mejor integración con la población autóctona en los años 70. Su filosofía “hablar con ellos no de ellos” No tiene ningún sentido hablar de ellos si no convives con ellos, si no participas de sus inquietudes no atiendes sus demandas”, subrayó Luis Gulín que apostó por “tender puentes”.

“Detrás del zumo de tú desayuno está la fruta que recogió un inmigrante”

Francys Salinas, Venezuela

“Damos gracias por la empatía. No es fácil dejar todo atrás y empezar de cero. Queremos sentirnos parte de esta ciudad, no venimos a quitar sino a dar. Por eso nos gusta la idea de un Consejo donde seamos escuchados. Queremos integrarnos y hacer una Galicia aún mejor”.

Masour, Senegal

“Galicia es acogedora y no venimos a quitaros el trabajo. Detrás del zumo de tú desayuno está la fruta que un inmigrante sufrió para recoger. No venimos a quitar vuestro trabajo; el inmigrante es quien está en granjas o en fincas de la España vaciada. Ojalá entre todos hagamos una España mejor”.

Aziza Él Kasmi, Marruecos

Aziza llegó hace 15 años desde Marruecos, apoya el proyecto del PSOE de crear un consejo que escuche y fomente “la unión entre culturas". Ama la ciudad y se siente a gusto en Ourense, pese a haber sufrido "algún insulto en un bus o en parques por hablar árabe por teléfono con su familia”.

Alberto Ramos, Santo Domingo

“Agradecemos mucho la idea que nos plantea el PSOE. Sería interesante un lugar donde expresar nuestras inquietudes, las problemáticas y además compartir nuestras culturas. Creo que todos tenemos mucho que aportar, y más siendo ya el 12% de la población total”.