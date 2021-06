Del fuego que calcinó el almacén de su librería y puso en riesgo la continuidad de un negocio que en agosto cumplirá 38 años, surgió la solidaridad “de muchísima gente que me ayudó de diferentes ámbitos”, así como la propia determinación de María Martínez en seguir con A Nova, salvando “un bajón de uno o dos días que tuve a las dos semanas, un momento en que me vine abajo hasta que me dije: retomamos, seguimos y punto”.

Su librería, ubicada en la calle Padre Feijoo, frente al instituto Otero Pedrayo, en la que también trabajaba su marido hasta su jubilación, reabrirá el próximo lunes 7 de junio, si los plazos previstos se cumplen. En los días previos a este regreso mes y medio después, María es una de los ocho libreros que participan en la feria de Ourense, con los puestos instalados en la calle del Paseo hasta el sábado. “Es una manera de que la gente sepa que seguimos, para que sepa que ya estoy ahí, otra vez”, expresa esta comerciante.

La mañana del 21 de abril, en la librería A Nova se registró un fuego causado por un cortocircuito o por el sobrecalentamiento de una bombilla en el altillo del almacén, según determinó un perito investigador. “Si llega a ser de noche, arde todo. Fue ese mismo día y en un tiempo rápido. La gente de la zona se portó de maravilla, acudiendo con extintores mientras no llegaban los bomberos”.

María tenía preparadas cajas con ejemplares para participar, dos días más tarde –como hizo igualmente, pese al incidente– en el acto por el día del libro. “Perdí muchos, quedaron convertidos en cenizas, igual 200 o más”. “Fue una tragedia, pero recibí muchas llamadas que no me esperaba. Tengo mucho que agradecer a muchísima gente”, subraya.