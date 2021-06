Un hombre de A Coruña y de 45 años fue detenido por la Policía Nacional de Ourense por un presunto delito continuado de estafa. Según la comisaría provincial, se ganaba la confianza de las víctimas en cafeterías, haciéndose pasar por odontólogo y ofreciendo subvenciones para arreglos bucodentales. Con este modus operandi llegó a estafar a cuatro personas, obteniendo en total más de 37.000 euros. La investigación permanece abierta, por si aparecen más denuncias de otros perjudicados.

El 13 de abril, una mujer manifestó que un varón al que conocía, debido a mantuvieron una relación de pareja, le había estafado 3.110 euros tras decirle que trabajaba en una clínica dental de Ourense. Según la perjudicada, el hombre le pidió dinero en efectivo para poder solicitar una subvención con la que realizar un arreglo bucodental. Una ayuda que nunca llegó a recibir.

El 18 de abril se presentó en la comisaría otra mujer, manifestándose en términos similares. A ella el detenido le ofertó arreglar la dentadura, tanto a la denunciante como al resto de su familia, a cambio de adelantos en efectivo para poder tramitar las subvenciones. Además, a esta denunciante le ofreció inversiones en establecimientos de hostelería, llegando a estafarle la cantidad de 30.535 euros. Dos mujeres más presentaron una denuncia relatando un modus operandi similar: una entregó 640 euros y a otra le estafó un total de 2.205 euros.

Tras una laboriosa investigación por parte de la Unidad de Delincuencia especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Ourense, el hombre fue identificado y se constató que no trabajó ni trabaja en la actualidad y que tampoco cobra ningún tipo de prestación. Fue localizado en una habitación de un hotel y se procedió a su detención por la estafa colectiva.

La Policía hace un llamamiento a extremar la precaución. “Este tipo de subvenciones solo se realizan en centros odontológicos oficiales y no se deben aceptar propuestas que se hagan en la calle”, indica la comisaría de Ourense. Además, para evitar esta y otras posibles modalidades de fraude, el cuerpo recomienda mantener la distancia con desconocidos en la calle y revisar las pertenencias en el caso de que hayan dado un abrazo –un tipo de hurto–, controlar los objetos propios en aglomeraciones, no facilitar datos personales o bancarios por teléfono, no llamar a teléfonos de números desconocidos de los que se reciban mensajes o llamadas perdidas, porque “podrían darle de alta en servicios que no desea”, no abrir la puerta a extraños y verificar cuando supuestos revisores acuden a casa.