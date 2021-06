Los informes del interventor, del jefe de Gestión Económica y Presupuestaria, y del secretario del Concello de Ourense concluyeron que no cabía abrir un plazo de enmiendas para la presentación de propuestas políticas a la modificación presupuestaria que el gobierno local presentó la semana pasada donde se movilizarían 62 millones de euros, para invertir en diferentes sectores.

El Concello se reúne hoy en una comisión de los representantes de los grupos municipales para abordar la modificación presupuestaria y sus cuantías. Desde el PSdeG se muestran en desacuerdo en la forma y en el contenido e insisten en que “nosotros vamos a ir por pasos, nosotros vamos a formular enmiendas y en estas vamos a proponer una forma más útil y racional para la sociedad de Ourense de emplear los fondos públicos. Si después nos dicen que no podemos enmendar, veremos qué hacemos. Pero no estamos de acuerdo en aceptar esta macromodificación presupuestaria”. Es la postura desde el seno socialistas que inciden en que “no estamos de acuerdo en el proceder ni tampoco estamos de acuerdo con la imposibilidad de hacer enmiendas a esa propuesta de modificación orzamentaria. Creemos que la ley nos asiste, no estamos de acuerdo en absoluto con los informes que nos transmiten, donde se refieren no a una ley, sino a unas bases de ejecución de un presupuesto, que entendemos que no debe imperar en este caso. Lo argumentaremos legalmente y desde luego pediremos que haya participación política en la distribución de fondos que son de todos. No de forma caprichosa de un alcalde, que quiere llevar todo eso por la puerta de atrás, sin hablar con nadie y con iniciativas de escasa utilidad pública y desde luego sin ninguna urgencia. Como por ejemplo una de ellas, como es el caso de los autobuses, donde tanto la comisión de portavoces como en el propio pleno ya dijo en su momento que no estábamos de acuerdo en la compra directa”.

Redistribución del BNG

El portavoz nacionalista del BNG, Luís Seara, argumenta que “hai cuestións coas que estamos dacordo, que non teriamos ningún problema en apoiar, entre elas a renovación de espazos verdes, parques infantís, ou convenios co terceiro sector, por exemplo. Imaxinamos que o alcalde concordará con nós, pola postura que tiña das modificacións en lote”. Desde el BNG, piden redistribuir 15 millones más el compromiso de atender a las demandas inmediatas del comercio y la hostelería con 10 millones, hecho que el gobierno local ya había predispuesto para una posterior modificación, pero que no se materializó en la modificación de 62 millones, y los nacionalistas ven “urgente”.

El BNG propone dedicar 5 millones a la humanización de la Plaza, 300.000 para la puesta en marcha del PMUS, 15.000 para la catalogación de árboles en la ciudad o 10 millones para renovar el saneamiento y el abastecimiento tanto en el casco viejo como en la zona rural de la ciudad. En cultura explican que invertirían 3 millones para recuperar el ciclo festivo con 100.000 para la programación del Auditorio y 150.000 para la Universidad Popular. Además inciden en el refuerzo de los Servicios Sociales del Concello con una partida de 855.000 euros para la firma de convenios y para el aumento de cuantías por concurrencia competitiva.