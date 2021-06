El Miudiño, el local escogido en Ourense por los hosteleros y la Xunta para celebrar la prueba piloto de la reapertura del ocio nocturno en Galicia el próximo 12 de junio, se ha echado atrás.

"No la vamos a hacer porque es inviable: por el aforo, porque no se puede poner terraza y porque tendríamos que sacar del ERTE cuatro horas a los trabajadores", explican desde la gerencia del pub. "Acordamos que para un local pequeño como el nuestro era mejor no hacerlo. Espero que encuentren otro y volvamos a abrir lo más pronto posible”, han apostillado.

Con esta renuncia, actualmente son cinco los locales que testarán la reapertura del ocio nocturno en la Comunidad: las discotecas Tokyo (Vigo) y Pelícano (A Coruña) y los pubs La Pomada (Pontevedra), Sónar (Santiago) y Anagrama (Lugo).