Médicos de Ourense ven “razonable” relajar el uso de la mascarilla en exterior

¿Mascarilla en verano al aire libre? Facultativos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y del Colegio Oficial de Médicos, lo ven factible, pero con matices. Dicen sí a la retirada de la protección en espacios abiertos en los que se puede mantener cierta distancia pero no en zonas con aglomeraciones. Y siempre y cuando los indicadores epidemiológicos continúen a la baja y la inmunización al alza.

La jefa de servicio de Medicina Preventiva del CHUO, María Sande, ve posible una relajación de la medida en cuestión de semanas si confluyen varios factores. Por un lado, que el ritmo de vacunación siga aumentando y al menos un 50% de la población haya completado la pauta. Por otro, que la incidencia acumulada a 14 días esté por debajo de los 50 casos por cada cien mil habitantes, que es un nivel de riesgo de infección bajo. “Con los niveles que tenemos ahora en Ourense, por debajo de ese umbral, y con un tercio de la población con la pauta completa de la vacuna, podemos pensar en un horizonte cercano, de semanas o un mes, en el que relajar la utilización de la mascarilla en el exterior”, apunta.

El peligro de las variantes

No obstante, y pese a que todos los indicadores están a favor, la jefa de Medicina Preventiva recuerda que el peligro sigue ahí y que si la situación empeora habría que volver atrás. Se refiere a las variantes del virus que “estamos monitorizando muy de cerca porque hay alguna que preocupa especialmente por su capacidad de transmisión y su posible evasión a la respuesta inmunitaria natural inducida por las vacunas”, señala Sande en referencia a la variante india que amenaza con revertir la desescalada en Reino Unido.

También el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, pide prudencia ante la llegada de las variantes del virus, especialmente la india y la sudafricana, pero se muestra partidario de relajar el uso de la mascarilla en el exterior si la tendencia actual se mantiene. “Si tenemos un porcentaje de población vacunada y no hay indicios de transmisión comunitaria, es decir, que los casos están controlados y hay un buen seguimiento de los contactos, creo que se podría valorar no usar la mascarilla en el exterior”.

Pero puntualiza, “en lugares abiertos y no masificados, el campo, la playa, parques... pero no en lugares como calles comerciales o zonas de vinos en las que entras y sales”. El mes de julio, apunta, “con una vacunación avanzada al grupo entre 40 y 50 años, y una incidencia por debajo de 50, nos parece razonable”. Recomienda también mantener la prohibición de fumar en terrazas, e incluso extenderla a la vía pública.

Dolores Díaz, médica de la unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUO, también ve “factible” retirar la mascarilla en espacios abiertos si no hay un cambio de tendencia. Lo que le preocupa es que la relajación “se lleve más allá y se extienda a los espacios cerrados; en ambientes abiertos y con una incidencia baja el riesgo es menor, pero no hay que olvidar que en cerrados y en contacto con no convivientes hay que seguir usándola”.

María Sande matiza también que deberán tener especial cuidado las personas inmunodeprimidas porque “aunque estén vacunadas puede no funcionar igual”, y pide prudencia también en reuniones de grandes grupos e incluso en exteriores de recintos como los colegios, ya que los niños no entran por el momento en los protocolos de vacunación. También José Luis Jiménez apunta que los colegios “pueden ser el reservorio del virus” y ve conveniente que se mantenga la mascarilla.