Juzgado por la muerte de una perra por inanición y el mal estado de otro, que fue sacrificado

Había otro acusado por estos hechos, José Manuel N. G., un hermano del único hombre finalmente enjuiciado, pero que ya ha fallecido. El presunto autor negó culpa. Asegura que no se había comprometido a cuidar unos perros que llevaban lustros en la casa de Queirugás (Verín) en la que vivió su padre hasta que fue trasladado a Canarias por otro hermano. Dice que no se desentendió pero él no era el responsable, ni el cuidador de los animales, porque según su versión no disponía de los medios ni el tiempo para hacerse cargo, ni de vehículo ni carné.

“Estaba enterado de que tenían comida, sabía que estaban alimentados” –declaró durante su interrogatorio–, por el pienso que alguna vez llevó un vecino o por visitas de su hermano. Otros hermanos suponía que el acusado y el fallecido sí se encargaban. “Preguntaba y decían que les estaban llevando comida. Era una cosa que se daba por supuesta, que ellos se encargaban de los perros, no es que nos pusiéramos de acuerdo”, declaró un hermano.

La Fiscalía sostiene que, desde el año 2016, se desentendió de los dos perros pastor alemán de la casa, “sin procurarles ni comida ni bebida, ni asumir ningún cuidado”. Los canes estaban “en estado lamentable, delgados” y en ocasiones andaban sueltos por la calle, según un vecino.

Tras recibir un aviso, el Seprona se personó en la finca y rescataron de la piscina a un perro macho de diez kilos, de nombre Turco. Según refleja el ministerio público en su escrito en base al informe de una veterinaria, este animal tenía un estado externo “muy malo, con shock hipovolémico, mal pelaje y claro estado de inanición y deshidratación, con el ojo izquierdo altamente dañado e infectado y alto grado de parasitosis externa”. Fue ingresado en un centro veterinario de Verín y dos días después del rescate, tras sufrir dos hemorragias que causaron un empeoramiento, tuvo que ser sacrificado para evitarle el sufrimiento.

Su compañera, una perra de pastor alemán, se encontraba muerta “con claros signos de maltrato y abandono, con estado externo muy malo, evidente inanición, parasitosis extrema de pulgas y garrapatas” y con un tumor en el abdomen.