“Solo 5 de 75 alumnos de 6º de Primaria no tenían móvil; los padres deberían retrasarlo”

“En el año de la pandemia ha subido la adicción a los móviles, sobre todo por la época de confinamiento, llegando en algunos casos a haber problemas por rabietas cuando el castigo es quitar el teléfono. La adicción se detecta si la reacción del niño o adolescente es de agresividad o dependencia, de no saber qué hacer sin móvil. A los padres les pedimos que retrasen el mayor tiempo posible la compra de teléfono con conexión a internet, así como que lleven a cabo un control de las horas de uso. El otro día, en un centro, preguntamos cuántos de los alumnos de 6º de Primaria no tenían todavía un móvil, y de 75 solo 5 levantaron la mano. Se ha convertido en el regalo de estrella de las comuniones, cuando solo tienen 8 o 9 años”, expresa la subinspectora Teresa Ramos, responsable del área de Participación Ciudadana en la comisaría provincial de Ourense. “Además, también detectamos que hay niños que están solos en la calle, aunque sea cerca de casa, a una edad demasiado temprana. Hacemos hincapié en la necesaria seguridad virtual pero también en las salidas del colegio o en momentos de ocio”, añade.

Con la desescalada y con la buena evolución de la situación epidemiológica también han regresado las charlas de la Policía Nacional para grupos en los colegios e institutos, que se habían interrumpido en marzo de 2020, debido a la irrupción de la pandemia. Desde abril de este año, los agentes dedicados a esta labor de concienciación escolar llevan 24 actos presenciales.

Cuando la situación sanitaria lo desaconsejaba, la Policía no se alejó de los centros, sino que intervenía con el profesor y con los menores implicados cuando se notificaba un problema, porque la máxima de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la Fiscalía de Menores es actuar a tiempo, cuando se producen los conflictos, para intentar evitar que las problemáticas o las conductas inadecuadas continúen o vayan a más, pudiendo desencadenar situaciones delictivas que exigirían la apertura de un procedimiento penal.

“El objetivo siempre es resolverlo en el ámbito escolar, para que ni las víctimas ni los autores sufran ese trámite. Por eso estamos abiertos a que nos llamen, que no duden en recurrir a nosotros para exponer cualquier situación. Si la competencia no es nuestra, también nos encargaremos de orientar a dónde deben acudir”, explica la subinspectora.

El mal uso de internet, la exposición en redes sociales y, en general, los riesgos de tener un móvil con conexión a edades tempranas centran las charlas presenciales de la Policía, sin olvidar la prevención de problemáticas como el acoso escolar o la violencia machista. Las restricciones en los peores momentos de la pandemia impidieron celebrar estos actos informativos en grupo, en los que, según la comisaría, la posibilidad de interactuar genera una dinámica provechosa.

“Cuando da una charla, el policía no solo habla sino que también observa, y al ver las caras se detecta muchas veces quién de todos es el niño que ha podido sufrir algunas conductas, por los gestos que hace, por cómo baja la mirada”, relata Ramos. “Lo bueno de estas charlas de la Policía y la Guardia Civil es que paralizan y bloquean los problemas. A veces, los niños no hacen suya la información que les llega por distintos canales, o no creen que les pueda pasar a ellos, pero cuando un policía les cuenta que en algunas clases ha ocurrido, entra más e impacta más”, dice la responsable de Participación Ciudadana.

En estas iniciativas en los centros, los agentes exponen los riesgos mediante ejemplos, fomentando las preguntas de niños y profesores, y el debate. “Te dicen que tienen 600 o 1.000 amigos en las redes, pero ¿a cuántos conocen o saben quiénes son? Algunos se exponen mucho con las fotos y no saben que no solo no deben subir la de un compañero, sino tampoco la suya si son menores de 18. Les explicamos que son vulnerables y que internet es una herramienta con cosas buenas pero también riesgos, como un iceberg, del que solo se ve el 3%”, señala esta policía.