El fuego arrasó 122.000 hectáreas en Ourense en diez años, el 59% de lo calcinado en Galicia

El fuego es una pandemia medioambiental que no se extingue en la provincia de Ourense, la que más arde en Galicia y España, donde el daño en cuanto a extensión arrasada ha sido mayor históricamente. Despoblación y abandono del rural en un territorio que no deja de perder población –cuarenta mil habitantes menos en los últimos veinte años– no ayudan a contener un problema contra el que este verano, de nuevo, se movilizarán más de 1.700 efectivos dedicados a tareas de extinción.