Entrimo recurre a su día de feria para exaltar la empanada de Forquellas

El Concello de Entrimo tuvo que renunciar el año pasado a celebrar su Festa da empanada de Forquellas y Carne de Cachena debido a la pandemia, pero este año, que cumple su 18ª edición, ha decidido aprovechar la feria mensual del próximo domingo 6 para “hacer un guiño a esta fiesta gastronómica, recordarla un poco con la empanada”, apunta el alcalde, Ramón Alonso. Una festividad que en los últimos años acogía a unos 800 comensales aproximadamente en un municipio en el que actualmente hay unas 400 cabezas de ganado de esta raza autóctona que a principios de este siglo estaba en peligro de extinción.

El año pasado Entrimo no pudo celebrar su fiesta de exaltación de la empanada de Forquellas, que antiguamente se elaboraba en hornos comunales con pan de maíz, trozos de chorizo y de jamón, y que, apunta el regidor, “quedó en los recetarios de cocina de Álvaro Cunqueiro como una empanada que se diferenciaba del resto en que no se hacía en capas sino que se amasaba dentro de una masa junta, cubierta con unas hojas de verdura para meter al horno y que no se quemase. Es rica, fuerte y contundente”. El evento gastronómico también pone en valor la carne de cachena, que a principios de siglo vivió momentos críticos pero que gracias a los ganaderos de la localidad de Olelas, donde esta raza tienen su origen, hoy en día ya no está en peligro de extinción y actualmente cuenta con unas 400 cabezas.

Esta edición será atípica, ya que no habrá comida popular en el pabellón de deportes, a la que acudían no solo comensales de la comarca sino también de Portugal, pero se le hará un reconocimiento en la feria del día 6 en la que se quiere “meter la empanada para que la gente la pueda comer en la feria y en los bares de la Terra Chá”.