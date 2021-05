El Coelgio de Enfermería de Ourense, junto con los de A Coruña, Lugo, Pontevedra, la Asociación Gallega de Enfermería Familia y Comunitaria y la Asociación Galega de Enfermería Pediátrica mostraron su malestar ante la Consellería de Sanidade por la exclusión de la reunión del pasado 22 de mayo, entre Julio García Comesaña y los Colegios Oficiales de Médicos de Galicia, para abordar el futuro de la Atención Primaria.

Desde los Colegios de Enfermería no se comprende por qué se deja de lado a un colectivo profesional tan implicado en la buena marcha de la Atención Primaria omo son las enfermeras, negándoles la posibilidad no solo de exponer sus ideas, si no que ni siquiera se ha considerado “necesario por parte de la Consellería darles explicaciones sobre las medidas que se quieren adoptar para la transformación de los servicios de Atención Primaria, que van a afectar directamente a la forma que desarrollan su trabajo”.

Desde las formaciones colegiales han solicitado al Consellerio de Sanidade una reunión lo antes posible para pedir explicaciones sobre su ausencia en el enceuntro, ya que creen que “las enfermeras y las matronas de Galicia no se les puede negar la oportunidad de exponer sus propuestas ni se les puede seguir tratando como profesionales de segunda, ya que no tienen la posibilidad de participar en la gestión y organización estructural de los distintos puntos de atención al paciente”.

El Colegio de Enfermería de Ourense señala que “nesutro ánimo, como el de los demás colegios y asociaciones, siempre ha sido colaborativo con la administración, buscando siempre la mejor manera de hacer las cosas para que no solo repercutiese en el beneficio del resto de los compañeros sanitarios y de los pacientes”. Por ello, desde la entidad ourensana reclaman que “la Consellería de Sanidade rectifique porque, en pleno año 2021, no se entiende, que las enfermeras y enfermeros y matronas gallegas, no participen activamente en la toma de decisiones del sistema sanitario, cuando son profesionales totalmente capacitados dentro de un equipo multidisciplinar y están formados y legitimados para participar en la gestión de los centros sanitarios gallegos”.