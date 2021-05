IV.

Miles Davis, trompetista de jazz, afirmaba que o silencio pode ser o máis enxordecedor dos ruídos. Irene estaba nun campamento de inglés, e Alma e Ismael pasaban dúas semanas cos pais de Ana na aldea, en San Cristovo de Cea. Alí o verán conxelaba o reloxo: as horas pasaban paseniño, a tranquilidade termaba das vacacións como se as fixera eternas.

No piso do matrimonio, en cambio, había tronada nas últimas xornadas. Mentres un ocupaba o dormitorio o outro ficaba no salón, deglutindo ese tempo perdido.

O son metálico, case de percusión, que fan os garfos, as culleres e os coitelos cando se abre un caixón con forza. Os golpes ao saíren pola porta, unha aldraxe para o que quedaba no interior.

Ao terceiro día, Ana avisou. “Non tes nada que falar, Manuel?” O home traballaba no ordenador e non moveu a mirada da pantalla. “O que che tiña que dicir deuche igual. Levo un ano duro e quería unhas vacacións de relaxación, non meterme quince días nun barco a ningures con dous vellos. Pero xa vexo que segues adiante coa idea por moito que me escaralle o descanso”. Manuel verbalizou o enfado que o comía tralo anuncio da súa muller.

“Eses vellos, coma ti dis, son meus pais e cumpren 50 anos do seu casamento. Non é tanto pedir organizarmos un plan diferente, unha celebración especial en familia”, defendeu Ana, ferida. “Eles serán a túa familia, porque a miña non”, replicou o home, aínda que non o sentira así, coa intención de pechar a disputa ao ataque. No propio momento se arrepentira pero non tivo a valentía de falar e pedir perdón. Só se desculpaba na cabeza.

As emocións cómpre saber abordarlas no momento preciso. Son catalizadores de acción rápida, conatos de lume que se non se sufocan axiña causan estragos en cadea. A muller deu a volta, tentando conter as bágoas. Despois colleu as chaves e saíu da casa.

O baleiro acompañou a Manuel durante as horas seguintes. A distancia fai tanxible o que afondan as relacións de amor. Julian Barnes escribiu que todo o mundo ten a súa historia sentimental e, aínda que rematara en fracaso, aínda que quedara en nada e nunca funcionase, aínda que todo tivera sido só un estado puramente mental, non foi menos real. A que cada parella vive é a única historia de amor que importa.

Agora Manuel dábase de conta. Moi poucas discusións serias tiveran desde que se namoraron en Compostela. Se había persoas nacidas para estaren xuntas esas eran Ana e Manuel. E, con todo, o equilibrio entre os dous era arestora igual de fráxil. Tamén eles eran mortais.

Non hai xeito de fuxir das malas novas. Os pesadelos non se soñan, senón que acontecen

Ana non respostaba as chamadas nin as mensaxes de WhatsApp. Manuel estendérase en varios textos e audios que expuñan o que lle saía do peito, directo do corazón. “Ana, non merecías esa contestación, que ademais non é o que penso de verdade! Os teus pais son encantadores, nobres, colaboradores, humildes. E eu son parvo. Síntoo moito e quero que organicemos xuntos esas vacacións en familia. Quérovos a ti e aos nenos máis que a nada na vida. Volve pronto á casiña, por favor”.

Manuel pousou o móbil sobre o seu peito. Deitado na cama, fixo un xuramento consigo para corresponder a Ana polo sufrimento que lle causara. “Mira que es cretino!”, expresou en voz alta, espertando a Tomás, que durmía ao seu carón sobre as sabas. Satisfeito por ver por fin a orixe das cousas, e confiando en que a muller aceptara as súas desculpas, Manuel caeu paseniño nun sono agradable.

Tiña as pálpebras case baixadas cando o teléfono soou. “Ana”, puña na pantalla. O home non agardou polo segundo tono para respostar, e falou entusiasmado. “Ola, meu amor”. Todo se toldou de seguido. “É vostede Manuel?” –inquiriu sen dilación unha voz feminina. “Si, son eu” –dixo el, comezando a comprender.

“Chámoo porque no teléfono de Ana Brañas aparece como contacto de referencia”. Manuel empezou por negar a realidade. “Non, non, por favor”, dixo en voz alta tentando alexar os feitos. Non hai xeito de fuxir das malas novas. Os pesadelos non se soñan, senón que acontecen.

V.

As medias de Ana racharon á altura da coxa dereita e tivo que desbotalas. Manuel camiñaba nervioso polo corredor do cuarto, axustando sen parar a gravata. Debeu de facer medio kilómetro dun lado para o outro neses dez últimos minutos de espera, que foron eternos. Quedaran en atoparse na habitación da muller. En canto ela estivera lista chamaríao.

Pasaba da hora acordada e o teléfono non soaba. Antes de comezar a vestirse, Manuel aproveitou a soidade para anotar un breve discurso nunhas follas que arrincou dun pequeno caderno, un deses que empregan algúns profesionais como os carpinteiros porque collen no peto dunha camisa. Como xornalista afeito aos prazos inmediatos de entrega, e a traballar tendo conta do reloxo, as verbas agromaban a última hora con facilidade.

«Na estación de bombeiros de Livermore, unha cidade de California, hai unha lámpada de 60 W que leva iluminando de forma ininterrompida desde o ano 1901. É a luz máis antiga do mundo que segue en uso. Sobreviviu ás adversidades, como por exemplo o sismo que arrasou San Francisco en 1906. Produciuse só unha breve interrupción, durante o traslado en 1976 a unha nova estación de bombeiros, unha viaxe con escolta policial que durou uns vinte minutos. Adaptouse á modernidade, pois unha páxina de internet ofrece imaxes desta lámpada a través dunha cámara web que se actualiza cada 30 segundos. Penso en ti, Ana, e imaxino o resto da nosa vida, formando unha familia, avellentando un a carón do outro, brillando xuntos até o final. Como di o poeta Joan Margarit, ‘amar é descubrir unha promesa de repetición que tranquiliza’».

A maior desgraza é que á persoa que máis queres lle ocorra algo horrible que non puideches evitar

A espera brindoulle a Manuel o tempo necesario para memorizar esas palabras sen ter a necesidade de lelas. Percorrendo o corredor dende a fiestra á porta, e ao revés, e de novo de volta, visualizaba o momento de llelas dicir a Ana, e como. Falar en público non era a situación na que máis cómodo se sentía, menos aínda se ía expresar os seus sentimentos. Manexábase moito mellor escribindo, pero se alguén merecía un esforzo da súa parte era Ana. Suábanlle as mans e buligaban as tripas, nese xeito habitual para el de se poñer nervioso. Entón o teléfono soou por fin. “Xa estou, ven cando queiras”.

Ana e Manuel vestíranse en distintas habitacións do hotel no que se aloxaban trala voda. Eses cuartos eran de seus pais, que tamén quedaban a durmir. Chegou ao dormitorio no que se atopaba a súa futura muller e a porta estaba entreaberta. Pasou e non viu a ninguén. A brisa acariñaba a cortina da cristaleira da terraza. Manuel seguiu ese indicio e saíu ao exterior. Entón viuna.

O pelo caíalle ata a metade da espalda como a auga dunha fervenza. Levaba un vestido curto e cinguido, dun blanco anacarado. Estaba moi fermosa. A súa cara semellaba unha estrela nova resplandecendo. Un sorriso doce e ledo subliñaba a súa face.

Ese encontro foi un dos momentos máis marabillosos do casamento e, máis alá dese día, un dos máis emocionantes das súas vidas. Ámbolos dous sabían que lembrarían ese instante para sempre. A felicidade ten mecanismos máis sinxelos do que parecen, pero por desgraza a perda tamén. As mellores e as peores noticias de Ana sempre partían dunha chamada de teléfono que Manuel agardaba con ansia.

O home conducía cara ao hospital nun estado de nerviosismo semellante ao daquel día, pero novo e sen consolo: o medo terrible a que aquelas promesas de amor, a que a memoria daquel sorriso, se esvaeran de pronto. E a culpa golpeándoo como un martelo. A maior desgraza é que á persoa que máis queres lle ocorra algo horrible que non puideches evitar. Aquelas palabras de arrepentimento que Manuel non chegou a dicir mancábano como un ácido que o destruía por dentro. Os ‘quérote’ que non se din ás veces non volven.

Atormentábase pensando en que a última comunicación coa súa muller, coa compañeira da súa vida, fora unha despedida amarga. Pero sen querer deixar que a lembranza daquel sorriso desaparecera da súa cabeza, aferrouse a esa imaxe e seguiu conducindo.