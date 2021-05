El pleno de la Diputación de Ourense acordó ayer reclamar al Gobierno central la rebaja de los peajes de la autopista AP-53, que une las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña, gracias a una iniciativa del PSdeG-PSOE para “no marginar al interior de Galicia”, ante la inminente reducción de precios en la AP-9.

También fue aprobado un acuerdo para que la Xunta reclame su transferencia a la comunidad autónoma. Igualmente, el pleno acordó instar a La Moncloa a “renunciar a cualquier medida que implique el establecimiento de sistemas de pago en las carreteras” por su negativa repercusión en la economía d de los gallegos.

Además el pleno ordinario de la Diputación de Ourense, aprobó inicialmente las bases reguladoras del Programa Provincial de Cooperación para la elaboración de planes de emergencia por sequía, un programa de cooperación que tiene como objetivo la elaboración de planes de emergencia por sequía, destinado a los ayuntamientos de la provincia de Ourense.

Se pretende así que las entidades locales beneficiarias dispongan de un instrumento básico de planificación para gestionar los posibles episodios de sequía, de tal manera que se garantice el abastecimiento.

También se aprobó inicialmente la modificación de créditos del presupuesto del Inorde por algo más de 150.000 euros incluidos suplemento de crédito.

Con demora, según la oposición, se aprobó también inicialmente el reglamento del control interno de la Diputación, cuyo objeto es regular el control interno respecto de la gestión económico-financiera y los actos con contenido económico de la Entidad Local, y los Organismos Autónomos Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Sociedades Mercantiles etcétera.

Por su parte el BNG lamentó que el PP con apoyo la que fuera edil de Ciudadanos, y ahora no adscrita, Montse Lama y de DO, echara abajo su propuesta de universidad pública gallega, que consiguió el apoyo de PSOE y del diputado no adscrito Manuel Caride, en la defensa de la Universidad Pública. “Desde el BNG no creemos que la universidad privada que propone Abanca sea beneficiosa para el conjunto del país y menos para la provincia de Ourense” indicó el diputado nacionalista Bernardo Varela.

Así lo entiende también el Consejo Económico y Social de la Xunta de Galicia, que se posicionó en contra de la universidad privada “Universidad Intercontinental de él la a Empresa” de ABANCA, incluso por motivos legales. Al igual que las tres universidades públicas gallegas que realizaron alegatos en contra la misma según Varela.