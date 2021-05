Jácome reconoce “contactos con el PP al más alto nivel” para reeditar el bipartito

Pero la principal noticia del ecuador de su mandato fue su confirmación que hay conversaciones “al más alto nivel”, es decir con un mediador de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PPdeG, para tratar reeditar el bipartito PP-DO en el Concello. Además a la pregunta si cree que esas conversaciones pueden fructificar el alcalde contestó con un irónico: “Me temo que sí”.

“No somos muñecos”

Jácome reconoció que en estos momentos “el Concello funciona mejor que nunca”, por eso indicó que si el PP vuelve como el “se teme” , aclaró “nosotros no somos muñecos, y algunas cosas no van a cambiar, Armando Ojea seguirá siendo teniente de alcalde y continuaremos llevando las áreas en las que lo estamos haciendo bien”, aunque no dijo cuáles.

El PP rompió en septiembre del pasado año el cogobierno con Jácome en la ciudad de Ourense por “pérdida de confianza”, tras la denuncia presentada días antes por cinco de los siete ediles del partido del alcalde. En ella le acusaban ante Fiscalía de graves irregularidades en la gestión de los recursos y donaciones del partido, y de cobro de comisiones de su sueldo a los asesores. La denuncia se archivó provisionalmente.

Desde entonces, el alcalde gobierna con tres ediles, en un concello de 27, en el que la mayoría necesaria es de 14. Cuatro ediles de la lista del alcalde están en el grupo de no adscritos. El posible regreso de los siete concejales del PP sumará un gobierno de 10, lejos aún de la mayoría de 14 necesaria y con una oposición muy fraccionada y poco propicia, salvo el único concejal de Ciudadanos, a alcanzar acuerdos.

Por su parte el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, dijo que “no le sorprende” una posible vuelta del PP al gobierno ourensano. “Todos sabemos que el microgobierno de tres no está ahí por sus propios méritos sino porque el PP impide que haya un gobierno alternativo y estable”. Villarino acusa al PP de dar “un balón de oxígeno” a la misma persona “que situó allí” pese a su “evidente incapacidad de gestión”.

Caballero, su inspiración

En su balance de los dos primeros años de gestión, el regidor ourensano volvió a compararse –algo que hace habitualmente– con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Señaló que gobernar es como “una carrera de 1.500 metros en atletismo”, y que también Caballero “tardó seis o siete años en coger el pulso a la ciudad” hasta conseguir mayoría absoluta, “y hoy está considerado el ‘top’ en España en municipalismo”, subrayó Jácome. Considera que pese al “apagón informativo” que sufre, consiguió eliminar los mupis de la calle; su proyecto de regalo de libros a niños es único, liberó a la ciudad de los estorninos y de los bolardos del casco viejo que causaron más de 1.300 accidentes (hay 200 personas en limpieza frente a 97 que había a su llegada), está haciendo obras de mejora, “porque yo no rompí las baldosas, me las encontré así cuando llegué”. Su modificación de crédito de 62 millones de euros le permitirá, dijo, hacer un plan de choque y contratar hasta 80 personas en brigadas que trabajarán en la ciudad, renovar la flota de autobuses o mejorar los parques, entre otras. Pero además las adjudicaciones de servicios “foco de corrupción” se harán “con cocina abierta al público para evitar guarradas”.