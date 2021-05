La Inteligencia Artificial monitorizará la salud de ‘supervivientes’ de cáncer de Ourense

Superar una enfermedad es el final de un proceso sanitario, pero el inicio de un esfuerzo físico y psicológico por recuperar la normalidad de antes. El servicio de Oncología presentó ayer un proyecto piloto, enmarcado en un estudio europeo, para controlar y monitorizar a los pacientes que han superado un cáncer de mama o un cáncer de colon, con el objetivo de prevenir futuras problemáticas fisiológicas como secuelas psicológicas.

El CHUO, el único hospital de España que participa

El jefe de servicio de Oncología, Jesús García Mata, señalaba que “este es un proyecto donde participan equipos de 10 países de forma multidisplinar ya que combinan la ingeniería, con la tecnología y la informática entre otros. A veces, llegamos tarde a la detección de problemas, no solo físicos si no también síntomas de tristeza o de problemas psicológicos y este proyecto persigue el objetivo de mantener al paciente controlado y con un total seguimiento, para que de forma periódica nosotros revisar los datos individualmente de cada paciente y detectar las posibles señales de alarma que nos puedan dar los datos”.

García Mata: “Nuestro objetivo es detectar posibles señales de alarma”

En el proyecto piloto, que está dotado con una inversión de más de 5 millones, participarán 160 supervivientes de cáncer, de los cuales 40 serán del hospital ourensano. Entre todos ellos, la mayoría son mujeres, alrededor de 30, ya que la muestra escogida se divide en 20 mujeres que superaron el cáncer de mama y 20 personas que superaron el de colon. De estas últimas, aproximadamente, la mitad son mujeres.

La inteligencia artificial es la base de un método que monitoriza diferentes parámetros sanitarios y físicos, que se relacionan con el estado de ánimo. Ariadna Mato, técnica superior en investigación y coordinadora del programa, explica que “los pacientes llevarán un reloj y una aplicación el móvil”. El reloj inteligente recogerá datos físicos, como la presión arterial, las constantes vitales o las calorías, entre otros.

Ariadna Mato: “El paciente tendrá que hacer un videodiario y un cuestionario”

Ariadna Mato explica además que “a mayores de los datos que recoja el reloj para dotar a la Inteligencia Artificial de un volumen de información suficiente para interpretar los datos, también tendrán que hacer un videodiario y un cuestionario todos los días. Las preguntas del cuestionario están validadas y les preguntarán por aspectos de su vida, para intentar detectar si existe alguna señal de alarma que nos pueda hacer ver que pasa algo”.

Y añade que “el reloj se sincronizará con una aplicación que se está desarrollando y almacenará los datos. Además, la paciente tiene que rellenar el cuestionario con emoticonos en el que dice su estado de ánimo diario y el pequeño videodiario servirá para ver cómo se siente físicamente y anímicamente cada día”. También especifica que la herramienta, basada en inteligencia artificial, “es capaz de establecer patrones para la modulación y el tono de la voz por ejemplo”.

Revisión de datos periódica

García Mata explica que “Ángeles (una voluntaria que participa en el proyecto) tenía la necesidad de comunicarse con nosotros. Tiene cita con nosotros cada tres meses, pero a pesar de eso siente que hay muchas cosas que nos tiene que decir y, lógicamente, no nos lo puede decir porque viene una vez cada tres meses. Este proyecto lo que nos permite es tener una comunicación constante y dinámica con el paciente”.

El jefe del servicio incide en que “imaginemos que Ángeles está desarrollando una depresión o síntomas de una recaída, no nos enteramos, por eso tenemos la necesidad de adelantarnos a que el problema se acabe desarrollando, tanto a nivel físico, como a nivel psicológico y también en la calidad de vida. Ese es el objetivo, saber que estamos monitorizando a los pacientes para interpretar diferentes signos de alarma para prevenir un problema que se estaría desarrollando”.

Una voluntaria tras superar un cáncer de mama: “Hay momentos que te sientes perdida”

Ángeles Sampedro será una de las pacientes que participarán en el proyecto europeo. Tan nerviosa como encantada, ya lucía el reloj inteligente y la aplicación en el móvil para recoger los datos de los parámetros seleccionados y dotar a la Inteligencia Artificial de una serie de códigos para identificar problemas de salud tanto físicos como psicológicos. “Todavía no sé muy bien como utilizarlo, pero tengo las instrucciones conmigo”, señalaba riendo.

Ella es una superviviente del cáncer de mama que le atacó julio de 2019 y le dijo adiós en octubre de 2020. “Cuando me lo dijeron, fue una sorpresa, no me lo esperaba y hay momentos en que te sientes perdida. Pero después con el tratamiento y la quimioterapia te mentalizas de que tienes que poder, que lo vas a hacer, yo quería curarme”, aclaraba. Y quiso agradecer al jefe de servicio de Oncología, García Mata, porque “fue un apoyo fundamental, no solo en el tratamiento, si no por cómo está, por esa mirada profunda que te hace sentir cómoda y acompañada en todo momento”.

Superó el cáncer y admite tener “momentos de bajón o tristeza a la hora de volver a incorporarte al trabajo y a tu vida de antes, viajar, estar con los tuyos y ser feliz”. Para Ángeles las citas de atención suponían una liberación: “Entre cada cita y cita si que es cierto que lo pasaba mal, tenía esa necesidad de contarle muchas cosas y hablar”. Ángeles participará en un proyecto pionero para monitorizar a los pacientes que superaron el cáncer para prevenir posibles secuelas fisiológicas o psiquicológicas. Para ello, deberá portar un reloj inteligente y sincronizarlo con una app todos los días.