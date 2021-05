Victoria, la modista desde niña que elabora bolsos en el centro de mayores

“Me casé con 20 años y mi marido tenía 24. Me quedé viuda muy joven, porque él murió con 40 años. Me quedé con cuatro hijos a los que tuve que sacar adelante, y lo hice a base de costura”, comparte.

Con la destreza que fue perfeccionando desde sus inicios en la profesión en plena adolescencia, ahora Victoria López ocupa parte de su tiempo elaborando bolsos de tela con sus propios diseños. “Me entretiene mucho”, afirma.

La costura, el hilo, la aguja, el dedal y las máquinas, se convirtieron en las herramientas de años de trabajo, no solo para comercios de moda, también para el día a día en casa. “Cosía todo para la familia: trajes, pantalones, chaquetas, camisas...”

Cose para ocupar el tiempo y para mantener la mente activa, tanto en su casa, en la que tiene cinco máquinas –“antes estaba pendiente de la televisión y ahora la pongo de fondo mientras estoy haciendo esto”, explica–, como en una sala del centro de día para personas mayores de A Farixa, en el complejo intergeneracional.

“Cuando llegué aquí vi que algo había que hacer. Empezamos elaborando bolsas para guardar las mascarillas y de ahí la cabeza me dio para pensar en hacer estas cosas”, cuenta Victoria.

Los diseños de los bolsos son suyos. “Utilizo trozos de tela que me dan y otras que compro en retales, aunque no es como antes, que eran más baratos”.

Con paciencia y sin establecer un tiempo máximo para cada elaboración –“me gusta que las cosas queden bien, curiosas, no me meto prisa”, asegura–, la septuagenaria confecciona los complementos con hilo y con aguja. A sus compañeras del centro de día les gustan. “Regalo uno a una y otro a otra, de momento no me ha dado por vender ninguno”, bromea Victoria.

Su abuela y el colegio

La señora es natural de la ciudad de Ourense y reside “desde los cuatro o los cinco años” en la zona del cementerio de San Francisco. El oficio lo heredó en cierta manera de su abuela, “que también era costurera e iba por las casas, llevando la máquina en la cabeza para remendar prendas en los domicilios, o dar vuelta a los cuellos o los puños”, relata.

A esa influencia familiar se sumaría la asimilación de las primeras nociones de la profesión que aprendió en la etapa escolar. “En el colegio, los jueves por la tarde teníamos costura y nos enseñaban a hacer festones y vainicas” [dos tipos de bordados].

Cuando empezó siendo todavía una niña en el comercio de modas Rocío de la calle Santo Domingo, la propietaria “era una modista de mucho renombre”, recuerda Victoria. “Todos los años iban a Barcelona a los desfiles y compraban patrones y teníamos muestrarios grandes. La gente de clase alta de Ourense, la que tenía más dinero, venía y miraba los muestrarios y escogían las telas, un traje de chaqueta, un vestido, una falda...”, señala la septuagenaria.

“La moda de hoy en día...bueno. Cambió mucho con respecto a cómo era antes. Ahora es muy moderna”

Victoria compraba la tela y confeccionaba la ropa, porque con su destreza con los tejidos conseguía vestir a sus familiares economizando en el gasto en la ropa, una partida que al final ella abarató elaborando las prendas por sí misma, sin tener que comprarlas.

El diseñador Manuel Pertegaz, que concibió el traje de novia de la reina Letizia, además de otros vestidos para diferentes ocasiones, manifestó acerca de su idea de la moda que “cuando ve trajes bonitos, Dios sonríe complacido”. Victoria despeja con una risa y algunos silencios la pregunta sobre cómo ve la evolución de la moda desde que comenzó a coser, siendo una niña de 14 años, hasta que se retiró del trabajo pero no del oficio, que ahora aún sigue cultivando cada jornada en el centro de día del complejo intergeneracional de Ourense. “La moda de hoy en día...bueno. Cambió mucho con respecto a cómo era antes. Ahora es muy moderna”, finaliza.