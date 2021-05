Unións Agrarias insiste en reclamar la habilitación de un registro público en el que se depositen antes de la vendimia los contratos de compra de uva para certificar que cubran los costes de producción. Apunta que en zonas productivas como O Ribeiro el 95% de la producción recae en viticultores con menos de 2 hectáreas, que ven como la mayor parte de los fondos irán a nuevas plantaciones de grandes bodegas lo que a medio plazo supondrá un cambio del modelo productivo, dejando a muchas comarcas del interior de Galicia sin el único activo económico que las mantenía vivas.

En el Congreso de los Diputados se está debatiendo las modificaciones a introducir en la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar un equilibrio real entre productores e industrias transformadoras. Para UUAA debe procurar toda la transparencia posible en las relaciones comerciales, y pide que las bodegas que no participen en este registro electrónico no tengan acceso a las líneas de liquidez de las administraciones, de la misma forma que quedan fuera si incumplen sus obligaciones con la Axencia Tributaria o la Seguridad Social. Considera imprescindible sacar a la luz la falta de viabilidad económica de los productores en todas las D.O. de Ourense, pese al incremento de ventas y exportaciones que cada año presentan las bodegas. Sin concretar estos baremos de costes “es imposible poder negociar el precio para la uva que permita mantener activa la producción vitícola gallega”.