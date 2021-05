El turismo se reactiva en Ourense con 15.000 viajeros en abril y mira a verano con “ilusión”

El tren turístico de Ourense no recogió a nadie en las primeras horas de la mañana de ayer. El turismo en la capital y en la provincia todavía está desesperezándose, pero las estadísticas ya invitan a pensar que la reactivación del turismo es ya una realidad. Los hoteles consultados señalaron que la Semana Santa o el puente de San José fueron los puntos álgidos, “sin demasiados alardes”, y que la esperanza está puesta en el verano, al que llegan con “deseos de recuperación o al menos mejor que estos últimos meses que fueron duros”.

Las estadísticas indican que tan solo en el mes de abril llegaron a Ourense más de 15.000 turistas, de los cuales 14.787 eran de origen nacional y 1.071 extranjeros. Con un 2020 fatídico para el turismo, las comparaciones con 2019 son relativas, ya que en abril de ese año se registraron 31.000 viajeros. La pandemia todavía limita la movilidad, no solo por las medidas restrictivas, si no por las condiciones que se imponen para viajar y por el miedo y la inquietud en algunos casos.

Se registraron en abril 26.086 pernoctaciones

La llegada del buen tiempo de la época estival y, principalmente, la vacunación que provoca relajación en las medidas restrictivas hace que la “ilusión” esté puesta en el verano. Sin embargo, las estadísticas muestran que hay ganas de volver a viajar. Solamente en Ourense se registraron en abril 26.086 pernoctaciones, de las cuales la mayoría se produjeron en los días de fin de semana, con una media de días de pernocta de 1,9 por viajero.

La ocupación por fin de semana es uno de los datos que inspiran optimismo ya que sitúa en el 24% de la plazas ofertadas. En abril de 2019, el valor estaba en casi un 40%. Además la ocupación por plaza media no llega al 30% de abril de 2019, pero se sitúa en el 17%, el valor más alto de 2021.

"La gente pregunta pero reserva poco"

El empleo en el sector turístico se empieza también a reactivar y los hoteles disponibles vuelven a abrir sus puertas, registrando en Ourense 148, de los 170 que había en abril de 2019. Los hoteles consultados señalan que “todavía es pronto para tener reservas para verano, pero ya hay gente que viene preguntando por diferentes ofertas y tarifas. A ver si se llega al 70% de vacunación y liberan más las medidas”.

Otro de los sectores que palpa la salud del turismo, son los guías turísticos. La guía Rosa Dorado explica que “los que llegan son todo territorio nacional, desde el 9 de mayo la gente se va animando más pero todavía tenemos poco volumen de visitas”. Y describe que “lo que funciona es lo clásico Allariz, Ribadavia, Ourense y la Ribeira Sacra”. Con solo 8 personas por grupo en exteriores y 4 en interiores, piden que se modifiquen las medidas restrictivas ya que “son incongruentes porque vienen en un autobús todos juntos y después se limitan a ese número, así que esperamos que se modifiquen ya”.

Con el termalismo ourensano cerrado, Rosa señala que “vamos a las Burgas porque es uno de los sitios monumentales más bonitos y aprovechamos para contarles la historia y la geología de la zona, pero se extrañan al ver que está cerrado”.

El cierre del termalismo también influye en un sector que recibe visitantes con la vista puesta en verano. Rosa dice que “vamos con prudencia, porque somos muy estacionales y estamos preocupados por cómo llegaremos al invierno, porque nosotros trabajamos 9 meses para vivir 12 y ahora cuanto más tarde empiecen a llegar los turistas, menos tiempo tendremos para trabajar”. El sector se reactiva, paulatinamente, con la esperanza de un verano que sirva par resistir hasta el 2022.

Viajes Olyma, 50 años de servicio: “Hay más deseos que viajes planificados”

José Manuel Rodríguez responde a la llamada en Viajes Olyma, que lleva abierta desde 1964. “Todavía es un poco pronto para dar una opinión, pero lo que notamos es que hay más deseos que viajes planificados. Hay más ruido, que nueces, porque todavía no está la movilidad establecida y la gente está con incertidumbre de si se podrá en verano”. Las noticias sobre el pasaporte europeo y las pruebas PCR obligatorias en algunos sitios son un hándicap.

“Por ejemplo a Baleares ya dijeron que solamente pueden ir vacunados y no es fácil programar un viaje con un desplazamiento que implica hacerse 4 PCR para una familia y en ese escenario nos estamos movimiento”, señala.

También añade que “por lo que están preguntando principalmente es por destinos de costa españoles y también por Canarias. es que el problema de los viajes internacionales es que en muchos casos no están abiertos, pero hay otros como República Dominicana o Riviera Maya que no piden nada, aunque ahora parece que Maldivas también se une porque tiene un vuelo directo con España, aunque no es un destino apto para todos los bolsillos. Pero lo que decía, es más preguntar y deseos que otra cosa”.

Viajes Olyma lleva más de 50 años programando viajes de familias, parejas, amigos y trabajadores en el ámbito nacional y en el extranjero y sobrevivió a la crisis de la pandemia. José Manuel señala que “nosotros seguimos parcialmente en ERTE y estamos dudando a ver qué hacer, porque no se está moviendo la cosa al ritmo que antes. Esperemos que esto cambie, pero fue muy duro todo este año pasado”. Solamente abren tres mañanas por semana la oficina y esperan con “ilusión” el verano para olvidar todo el año 2020, donde descendió la facturación en más de un 90%.

“No se recuerda nada así, hubo momento difíciles, pero tan drásticos como estos, de desmontar todo el trabajado de 2019 en 2020, por ejemplo, nunca. Pero ahora hay que pensar en el futuro”, finaliza.