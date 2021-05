Jácome gana su “batalla arquitectónica”

Los mupis ya son historia en Ourense. Los operarios están retirando los más 110 puntos de mobiliario urbano e información y pantallas publicitarias de las calles de Ourense, después de la lucha de Pérez Jácome por sacar de la calle estas objetos a los que calificaba de “barrera arquitectónica”.

La idea de Pérez Jácome contra los mupis parte desde el inicio de la constitución del partido cuando veía en estas infraestructuras un impedimento tanto como la seguridad vial como para el tránsito de los viandantes. En febrero de 2014 ya “denunciaba los mupis” porque “se están saltando las normas de contratación y la empresa que tiene estos mupis paga 0 euros y sigue actuando en precario”.

La incesante idea de deshacerse de los mupis no cambió en 2016 cuando se renovó la concesión. “Son peligrosos para la seguridad viaria”, decía entonces. Y con la reciente instalación de pantallas digitales de publicidad enfatizaban el mensaje aludiendo que “son peligrosos y pueden distraer al conductor. Además contaminan visualmente y son una barrera arquitectónica”. El gobierno local tomó la decisión de no renovar la concesión y desactivar los mupis en noviembre de 2020, declarándolos bienes no utilizables en abril de 2021, para proceder a su retirada. En total el gobierno local retirará mupis, islas ecológicas, depósitos para pilas, banderas dobles y también en las marquesinas. Jácome gana una de sus guerras particulares a las “barreras arquitectónicas” dejando solamente las que marquen la hora y la temperatura. Precisamente, estas infraestructuras también las criticaba entonces señalando que “la empresa que las gestiona no lo hace bien”. El regidor declaró a Ourense como la primera ciudad de España “free mupis”.