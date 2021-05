El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Ourense falló en contra del Sergas, condenándolo al pago de 31 días de remuneración correspondientes a todos los fines de semana que el organismo público, dependiente de la Consellería de Sanidade, no procedió a contratar a una enfermera eventual y solamente contrató sus prestaciones de lunes a viernes. El fallo es demoledor: “La Administración demandada, de forma irregular, ha venido contratando a la actora, dándola de alta durante cinco días (de lunes a viernes) para, seguidamente, proceder a darle de baja durante el fin de semana (sábado y domingo), y volver a darle de alta durante el siguiente periodo de lunes a viernes; de nuevo baja en sábado y domingo; nuevas altas en el periodo de lunes a viernes, y así sucesivamente”. Y añade que “la actuación de la Administración no solo afecta al derecho al descanso de la recurrente, y supone una discriminación respecto de los trabajadores fijos que realizan las mismas horas de trabajo efectivo y, sin embargo, permanecen dados de alta y cobrando también por los días festivos o fines de semana”. El fallo, que no admite la interposición de recurso, condena al Sergas a abonar los 31 días correspondientes a días inhábiles, entre festivos y findes de semana. Desde el CHUO realizaron estas actuaciones al entender que los centros de salud durante el sábado y el domingo, además de los festivos, el personal de Atención Primaria no trabajaba.