Jácome y Cs buscan vías para no perder los 700 euros/mes por cada edil fugado

En la reunión mantenida ayer por la junta de portavoces de todos los partidos políticos, a los que ha agradecido el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome su “coherencia” con el acuerdo alcanzado en su día, se ha acordado pedir un informe jurídico para analizar si se puede aplicar el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias, Femp, por el cual según expresión del alcalde “la marcha de un tránsfuga, no debe mermar los ingresos que tenía ese grupo político” .

Todos los portavoces municipales ratificaron ayer la necesidad de esperar por ese informe jurídico, para ver si es suficiente con aplicar en Ourense ese acuerdo de la FEMP sin necesidad de que este sea avalado por un cambio legislativo.

En estos momentos son 5 los ediles de la corporación local que son no adscritos, 4 de ellos de DO, que se fueron por discrepancia con el alcalde, cuyo grupo dejaría de percibir mensualmente 2.800 euros, a los que habría que sumar los 900 euros por el también diputado de DO, Miguel Caride, que renunciará a ese escaño en la Diputación y pasa al grupo mixto. En el caso de Ciudadanos el único edil que queda, Pepe Araújo perdería los 700 euros mes por el otro concejal Laureano Bermejo que abandonó Cs y se fue al grupo de no adictos.

También abordaron los portavoces de PSOE, PP, DO, C’s y BNG, que los concejales no adscritos o tránsfugas, 5 en la actualidad, puedan intervenir 2+2 minutos en cada pleno (un tránsfuga en cada moción como mucho), y pueden presentar una moción por pleno (una entre los 5), y realizar una pregunta o ruego cada uno de ellos. Es el tiempo máximo del que disponen.