Inmunizada un año después de la UCI

Ángeles Puga, de 72 años, luchó contra el coronavirus en la primera ola. Cuarenta días estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos y cuando superó lo peor y regresó a planta, se convirtió en el rostro de la campaña “Sentidiño” que lanzó el Sergas para pedir a la población prudencia ante la desescalada.

Justo un año después de abandonar el hospital de Ourense e iniciar una nueva vida tras el COVID, Angelines está inmunizada. Ayer recibió la segunda dosis de la vacuna y en su cabeza solo cabe el optimismo: “Quiero pensar que mejoraremos; soy de las que dicen que debemos ponernos las vacunas y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto termine de una vez porque lo que nos ha pasado es horrible”, señala.

Esta ourensana de Paderne de Allariz se encuentra en el grupo etario de 70 a 79 años que este mes completará la pauta de la vacuna. Ella era una de las 6.080 personas citadas ayer en toda la provincia en una de las jornadas de inmunización masiva que se desarrolla en grandes recintos: 4.750 en Expourense, 650 en el hospital de Valdeorras y 680 en el de Verín citados en un solo día.

Cuando recibió la primera dosis tuvo un ligero dolor de cabeza al día siguiente de la inyección pero ayer, pasadas unas horas tras el pinchazo, no notaba nada. “Si me hace alguna reacción lo sabré mañana, hoy estoy muy bien”, comentaba ya en casa. De no ser por el COVID-19 ahora vería una luz muy intensa al final del famoso túnel, pero Angelines ya no es la misma que hace un año y su ‘nueva normalidad’ también será distinta. “El coronavirus te cambia la vida por completo”, dice.

Lo bueno es que ha aprendido a valorar las cosas pequeñas y los momentos que antes pasaban por su vida sin más. Pero también hay un lado oscuro para el que no hay vacuna. “De mi paso por el hospital tengo buenos recuerdos porque estuve rodeada por gente maravillosa, y hablo de todas las personas con las que me crucé, desde médicos y enfermeras al personal de limpieza. Eso fue lo mejor”, señala. “Intento dejar todo lo demás en el pasado y quedarme con eso, pero en cuanto quiero hacer algo que requiere un mínimo esfuerzo, como hacer la cama o subir una escalera, tengo limitaciones, y me viene a la cabeza lo malita que estuve”, lamenta.

La enfermedad, repite, no es ninguna broma y un año después siguen las secuelas. “Me cuesta hacer cualquier cosa, tengo dolor de brazos, de piernas, me duele todo... Pero gracias que lo cuento, porque podría no contarlo. Yo lo pasé muy muy mal, pero estoy viva; muchos otros se quedaron por el camino”.

Hace un año la situación era muy diferente, recuerda, “de aquellas no se sabía nada”. Cuando ella se contagió al inicio de la primera ola no supo que tenía COVID-19 hasta que llegó al hospital. “Yo llegué muy mal porque estuve aguantando hasta que no pude más. Aquella mañana fue el médico a verla a casa y decidieron trasladarla. Nunca supo donde cogió el virus. Su hijo y su nieto también se contagiaron, pero con síntomas leves. Ella, en cambio, soportó una larga estancia en UCI. Pasó dos semanas en coma inducido y sus recuerdos son confusos. Lo que sí tiene claro es que aquel “sentidiño” que pedía hace un año es tan necesario como entonces.