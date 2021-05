Los dos grandes colectivos bajo cuyo paraguas se agrupan el movimiento vecinal ourensano, la Federación de Asociaciones de Vecinos “Limiar”, y la Agrupación de Asociaciones de Vecinos del rural del municipio “Miño”, que representan entre las dos a las 67 asociaciones, tienen desde antaño visiones encontradas de la participación ciudadana, e incluso ahora sobre el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome pero, ante la situación del microgobierno que de tres ediles y la última ruptura de DO y Cs, con el pase de cuatro ediles al grupo de no adscritos coinciden por primera vez en que hay que actuar para salvar la ciudad. En esta línea exigen a la oposición y en especial al PP, ya que la moción de censura con el PSOE contra el alcalde fracasó, que al menos sean resolutos y “si no echan a Jácome del gobierno, vuelvan al menos a darle apoyo para sacar adelante proyectos y desbloquear la ciudad. No podemos estar dos años más así”, coinciden.

“El PP debe de bajar la oreja”

“Limiar” representa a 45 asociaciones de vecinos de la ciudad y provincia, y “Miño” a 22 asociaciones solo del rural del municipio, y aunque sus posturas no son igual de críticas con el alcalde, si consideran que “la ciudad no puede esperar mas, el PP debe de bajar la oreja, ellos pactaron con el actual alcalde, y ahora los grandes proyectos no se pueden sacar adelante sin apoyos”, indica Manuel Mosquera.

La situación ocurrida la pasada semana con la marcha de nuevo de tres concejales de DO críticos con el alcalde, a grupo de no adscritos, y la de Laureano Bermejo que dejó también Cs donde se queda solo el edil Pepe Araújo, para pasar a no adscritos, han mostrado las divisiones internas de todos los grupos municipales, salvo el BNG por ahora que, con sus dos únicos ediles, estaría dispuesta a aprobar una moción contra Jácome pero sin asumir competencias en un hipotético gobierno.

Xunta de portavoces

Ante esta nueva situación, el único concejal que queda en el Gobierno local en Ciudadanos, José Araújo, señala que “estamos dispuestos ya a apoyar con nuestro voto cualquier proyecto digno, aún cuando lo presente el alcalde, siempre dentro de la ley, e incluido PXOM porque ahora se trata de sacar adelante la ciudad”.

De los 7 ediles de DO con los que empezó Jácome el mandato municipal le quedan 3. Ciudadanos se queda con 1 y el grupo de no adscritos, tiene ya 5 ediles de 27. Un caos cada día más ingobernable

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, convocó junta de portavoces para mañana jueves para poner en conocimiento todos estos cambios y también se harán un estudio de las composiciones de las comisione pues cada uno de los 5 adscritos son “entes” individuales.

Lorinda Fernández, "Miño"

Lorinda Fernández, la presidenta de “Miño”, la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de rural del municipio de Ourense, considera que “nunca hemos visto una debacle como estas en el Concello. La ciudad no puede seguir así, hay servicios desmantelados, por traslado de sus funcionarios, y en lugar de llamar directamente para pedir una simple luz pública fundida o un columpio estropeado, debemos enviar escritos y luego tardan semanas en atender las peticiones”

Considera que hay un desgaste de la clase política pues “vemos que todos están en clave económica, no perder sus ingresos por grupo aún cuando se les hayan ido los concejales. Mientras tenemos que ver como mientras no son capaces de sellar acuerdos para adquirir mascarillas a personas sin recursos, tenemos que pagarle a los ediles el pincho que se comen en el Concello, durante el receso de plenos de 10 horas, en las que no fueron capaces de aprobar nada de provecho para la ciudad. Es vergonzoso”, señala la presidenta de “Miño”.

No disculpa al alcalde de su comportamiento pues “en lugar de generar programas de empleo, ayudas COVID, de trabajar para poner en marcha las termas que son una fuente de turismo que dejan ingresos en la ciudad, entró como elefante en cacharrería insultando a todos los funcionarios”.

En este sentido “no es capaz de organizar programas culturales alternativos, solo se disculpa diciendo que no organiza programas culturales por el COVID y culpa de todos los errores a los jefes de servicio del Ayuntamiento cuando ni les deja trabajar, ni es capaz de darle un organigrama de trabajo”

Manuel Mosquera, "Limiar"

“Yo no soy de Jácome. Lo ideal sería que lo echaran a él y a toda la corporación actual del Concello, por no ser capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante la ciudad, pero hay que reconocer que el Concello funciona con solo tres concejales, casi igual que antes con 14. A nosotros nos arreglan con rapidez todas las cosas que les vamos pidiendo en los barrios” , alega el presidente de la Federación Vecina “Limiar” , portavoz del 45 asociaciones de la provincia.

Es más, Manuel Mosquera incluso le da en parte la razón al alcalde en sus críticas contra funcionarios y técnicos, las mismas que le han granjeado movilizaciones sindicales pidiendo respeto al regidor. “Es que lo de algunos jefes de servicio del Concello es peculiar. Yo fui concejal hace años y ya había problemas. Según las simpatías podían interpretar las cosas de un modo o de otro, y dejarte un proyecto parado. Luego cogía el tema otro jefe de servicio y ya lo sacaba adelante y no le ponía pegas. Suelen complicar las cosas”, ratifica.

Para Mosquera es responsabilidad de todos los partidos la situación creada en el Concello con un gobierno de 3 ediles de 27. “Ni gobiernan ni dejan gobernar a otros, no se puede bloquear todo por que sí. La política destructiva nos afecta a todos los ciudadanos y es lo que se está haciendo”, abunda el portavoz vecinal. También vuelve a salir en ayuda de Jácome, al señalar que “la mayoría de los problemas vienen de años atrás; pasaron todos los partidos y no fueron capaces de arreglarlo. Yo a Jácome le hecho solo parte de la culpa. Si no hay otra solución: el PP tiene que volver y gestionar sus concejalías”.