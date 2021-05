A Sociedade Filatélica e Numismática Miño presentou onte no Liceo de Ourense o selo da poeta Xelas Arias, que foi homenaxeada no Día das Letras Galegas. O presidente da entidade, José Barros, explicaba que era un selo único que fai homenaxe a unha ilustre da cultura galega. Durante a presentación, tivo palabras para o presidente da Sociedade Filatélica de Galicia, Valentín Suárez, que faleceu hai escasos días por mor do COVID. Un aplauso de todo o auditorio do Liceo serviu de antecedente para visualizar e presentar en sociedade o selo de Xela Arias, nun acto no que estaban representantes da cultura, dos diferentes partidos políticos do Concello así como de diferentes entidades sociais e económicas.

A Sociedade Filatélica inundou o Liceo de Ourense dunha exposición que homenaxea os grandes poetas galegos e os principais selos que fan referencia a eles, coa colaboración de escolares e diferentes personas de forma individual. En concreto a exposición percorre a cultura galega e en particular, grazas aos estudiantes de Cardenal Cisneros, que con orixinalidade fixeron diferentes relatos.

José Barros explicou que “o selo de Xela Arias é de franqueo nacional, vale para calquera correspondencia nacional e para correspondencias internacionais hai que poñer dous selos”.

Pódense adquirir pedindo á Sociedade por un importe de 2 euros. Dende a Sociedade, piden que o vindeiro Día das Letras Galegas do ano que vén se dedique a Antón Tovar, uníndose así ó sentimento dos irmáns e do Concello de Rairiz de Veiga: “Solicitamos que se lle adique porque é un dos nosos e hai que revindicar o noso, o ourensán”.