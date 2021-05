“Esta iniciativa xorde da profunda tristeza e indignación que nos produce ver os espazos verdes utilizados como vertedoiros”, dicen desde el colectivo de Sustinea en Ourense.

Voluntarios y voluntarias de la entidad se propusieron regenerar una zona abandonada y degradada del barrio capitalino de As Camelias en el embrión de una huerta ecológica y un espacio de biodiversidad, en total respeto con el medio ambiente. “Só temos un planeta e comeza aquí. Coidémolo!”. Ese lema es el que luce en una de las paredes que antes eran cemento y ahora son un espacio humanizado con un paparrubio pintado por la artista María Docampo.

“Queremos facer unha chamada a coidar os espazos públicos verdes da cidade e á participación cidadá para protexer o noso planeta, comezando pola cultura de coidados comunitarios”, dicen desde la entidad. Sin apoyo de la administración, el grupo voluntario organizó varias jornadas para hacer limpieza intensiva, recoger y eliminar todos los residuos acumulados y los restos que se apilaban en el suelo. Tras dichas actuaciones, elaboraron y realizaron un compostero comunitario “para reutilizar os residuos orgánicos e poder utilizarlos como compost para rexenerar o solo”.

No se acabó ahí la actuación, si no que también organizaron talleres de maceteros colgantes con botellas de plástico recicladas para decorar la parcela con flores y plantas aromáticas. Y un refugio de insectos.

“A nosa intención e converter terreos en desuso en hortas ecolóxicas urbanas e en espazos verdes de biodiversidade que rexeneren os ecosistemas, que mitiguen as alteracións do cambio climático, recuperen o solo e que alimenten ás persoas de maneira saudable e de acordo as estacións e ciclos naturais. Temos a esperanza de poñer o noso grado de área para mellorar, pero dependerá da vontade e interese da cidadanía e das administracións ceder e coidar este espazos”, finalizan diciendo desde el colectivo verde de Sustinea.