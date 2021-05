O burgo medieval de Vilanova dos Infantes fixo onte unha exaltación da cultura e da etnografía galegas. Sen postos de artesanía nin música, por mor do COVID, a celebración da feria de Raigame deixou unha profunda reivindicación ao pasado cunha exposición fotográfica co motivo dos 20 anos da primeira edición. O lema “Raigame. Estampas dunha romería” quere rememorar todas as edicións pasadas e as fotografías permanecerán durante todo o mes para o desfrute dos turistas e veciños. Onte homenaxeouse á banda de Vilanova dos Infantes polo seu 160 aniversario co premio honorífico “Adolfo Enríquez”. Además o teatro invadiu as rúas do burgo coa representación do grupo “Platea Lúa”, que se repetirá este sábado 22 de maio a partir das 19.30 horas.