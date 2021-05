Más de 1.800 escolares de Ourense participarán del 22 de mayo al 30 de octubre inclusive, en alguna de las 27 caminatas del programa “Recorrendo a Vía da Prata en Familia” que organiza la Federación Galega de Anpas As Burgas de Ourense.

Serán 26 jornadas en las 10 etapas oficiales del Camino de Santiago Vía da Prata que arrancan en A Canda, Concello de A Mezquita hasta Compostela.

El objetivo principal del proyecto es “destacar a riqueza cultural, natural e humana do Camiño de Santiago, fomentando o coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño de Santiago entre os máis novos”, según explican los organizadores.

Las diferentes andainas parten de A Mezquita y continuarán por A Gudiña; Laza; Vilar de Barrio; Xunqueira de Ambía; Baños de Molga; Paderne de Allariz; Taboadela; San Cibrao das Viñas; Ourense; Amoeiro; Vilamarín; Cea; Piñor; Dozón; Lalín; Silleda; Vedra ; Boqueixón y Santiago de Compostela, destino final del viaje.