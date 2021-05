Logo de ser suspendido no 2020 por causa da pandemia, o Festival Internacional de Xardíns de Allariz inaugurou onte a súa XI edición, abrindo as portas aos “Xardíns da Poesía”. Ata finais de outubro ofertará unha variada exposición de xardíns efémeros, estando tamén presente o recordo a Xela Arias, a homenaxeada polo Día das Letras Galegas 2021, na parcela deseñada polos centros educativos de Allariz.

Nesta edición a poesía é a temática. Nun recinto axardinado de case 40.000 metros cadrados xunto ao río Arnoia, móstranse parcelas ideadas por paisaxistas procedentes de Galicia, do resto da península, e de países coma Arxentina, China, Italia, Colombia, Portugal ou Alemaña. Teñen gran protagonismo figuras das letras coma Rosalía, Pessoa, Federico García Lorca, Machado o Emily Dickinson, entre outras, e por suposto tamén Xela Arias.

O FIX de Allariz é un gran proxecto multidisciplinar que tenta achegar á cidadanía o gusto pola natureza e a paisaxe, á vez que tenta concienciar sobre o coidado do medio e da súa importancia nos nosos días. Un espazo ao aire libre que cada ano amosa dez parcelas en concurso e a dos centros educativos de Allariz, así coma o xardín gañador da última edición (que estivera dedicada ao cine), “Sé o heroe da túa propia película”.

Este ano o concello pretende que todo Allariz respire poesía, poñendo en marcha varias iniciativas, coma un concurso de escaparates no comercio local sendo a poesía e a xardinería os temas principais a integrar. E a próxima semana comeza unha acción promocional coa hostalería, por medio de “azucariños” coa imaxen do festival e cun poema do poeta local Carlos Da Aira, que se servirá en todos os locais da vila.

Tamén se está valorando levar a cabo unha serie de iniciativas no recinto do festival, para celebrar actividades culturais ata o seu peche en outubro, relacionadas coa poesía, a música, a danza e outras disciplinas.