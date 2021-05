Catorce terremotos sacuden Laza, el único concello confinado en Ourense

La sucesión de terremotos (14 en 18 horas) con epicentro en Laza arrancó a las 23.27 horas con un temblor de magnitud 3.4 en la escala de Richter. A esas horas, con el municipio confinado, muchos vecinos estaban ya en la cama, pero se sintió a decenas de kilómetros. Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, en un total de 15 localidades en un radio que alcanzó Queizás (Verín), Celeiros (Chandrexa de Queixa) e incluso la ciudad de Ourense. También se notó en diferentes puntos de Cualedro, Castrelo do Val, Monterrei, Vilar de Barrio, Monterrei y Maceda.

A este temblor le siguieron tres réplicas de menor intensidad (entre 2.3 y 1.7 en la escala Richter) en menos de 20 minutos . Tras una hora de calma, la tierra volvió a temblar en Laza a las 0.41 horas. Los vecinos de la localidad que se desvelaron con el primer susto todavía notarían como el suelo se balanceaba bajo sus pies cinco veces más durante la madrugada. Según recoge el IGN, esta nueva cadena de eventos sísmicos registró magnitudes de entre 1.6 y 2.3. A las 2.21 horas se registró el último terremoto nocturno, y ya de mañana, a las 7.54 horas uno más, también de baja intensidad.

Recorrido por las aldeas

Esta sucesión de temblores restó protagonismo al coronavirus en el único municipio ourensano que todavía no ha podido disfrutar de las ventajas de la caída del estado de alarma. “Desde que empezaron me entraron mensajes por todos lados y enseguida comprobamos que no se habían producido daños personales ni materiales, pero el susto se queda en el cuerpo”, relata el alcalde. Aún así, durante toda la mañana, los integrantes del GES de Laza recorrieron las diferentes aldeas para comprobar si se había producido algún derrumbe o grieta, y conocer también el estado de los vecinos. “Son aldeas con gente mayor, muchos viven solos, y esto puede hacer que se sienta más la soledad y el miedo, pero no hemos constatado ningún problema de ansiedad”, señala el regidor.

El primer temblor de 3.4 se notó especialmente en las localidades de Carraxo y Alberguería, donde apenas hay 14 o 15 vecinos. “La gente del rural acepta con mayor temple y serenidad las cuestiones de la naturaleza, el susto de los urbanitas suele ser más alborotador”, apuntaba Barreal por la mañana. Horas después, la tierra volvió a temblar en Laza. Entre las 16.11 y las 17.29 se registraron cuatro eventos sísmicos más. El de mayor intensidad, a las 16.51 horas, alcanzó 3.4 en la escala e intensidad 4, y también se sintió en Sarreaus y As Neves (Pontevedra).

En esta ocasión los vecinos estaban en plena actividad. “Mi mujer notó como se movían las macetas”, señalaba un vecino de Matamá. Al 112 daba aviso un vecino de Correchouso que señalaba que también se había percibido en Naveaus. Tampoco se registraron daños. Con el cierre de la hostelería, decía el alcalde, la experiencia se queda en el ámbito individual, “no se comparte la emoción del momento”.