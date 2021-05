I.

Ana sae desfeita do instituto. Catro clases esta mañá. No autobús, toca o bolso coma se fose un tamboril, golpeando con dous dedos unha superficie lene que semella pel pero só a imita, dun xeito económico.

Apura o paso para saír da estación, percorre con présa o supermercado, empurrando o carro. Mira o reloxo pero no brazo só ve a marca do baleiro. “Que raro”, pensa.

Sobe as bolsas, que rebordan, á casa, polas escaleiras. O pulso bule. Van ser as dúas.

Domina como pode os tacóns e alcanza a porta da escola. Deuse adiantado ao timbre e a algún outro pai máis atrasado aínda. Os pequenos, Alma e Ismael, non lle saen dos pés e non a fan caer por ben pouco. Reacciona tras un tropezo e queda erguida. Está máis áxil ca nunca. Séntese forte e viva.

Seguen co balbordo na mesa. Mentres Irene leva a seus irmáns pequenos á clase, Ana e Manuel derrúbanse sobre a cama, coa pulsión do erotismo, co aderezo dunha escena picante. Fan o amor en varias posicións, saltan o postre e maila sobremesa.

A media tarde, Ana enfunda as mallas, metendo un chisco de tripa, e anoa os cordóns cun lazo dobre. Corre xunto ao río inchando os pulmóns coa airexa da agua. Durante o retorno a pé á casa, súa en abundancia.

Anoitece. Bica os cativos, aloumiña o gato, que se chama Tomás, e achégase a Manuel. Dálle un beixo que sabe a amorodo, como o iogur de postre que vén de comer o seu home. Lembra de socate esa fermosa canción que Salvador Sobral canta a dúo coa sua irmá Luísa: “Perto de mim, que é mellor assim, que é algo incerto”. Ana senta ao carón da fiestra e mira, moi queda, ancorada.

- Hoxe estivo desacougada, papá, pestanexando moito, coma se tivese un soño ou quixera falar –conta Irene.

- Di a doutora que iso ocorre ás veces no coma. Pero por desgraza nin pensa nin sente. Xa non é mamá, cariño –resposta Manuel. Gorece á súa filla maior entre os seus brazos, mentres a rapaza salouca. El, tras ela, tamén.

II.

Estudaban no Campus Norte. O rapaz facía Xornalismo. Chegou a cuarto sen saber moi ben como, sen redactar máis que un par de noticias e reportaxes. Polo menos lía xornais e novelas. “Non aspiro tanto a facer diarios como a vendelos”, respostáralle un día a un profesor no transcurso dunha clase. Ela andaba en segundo curso de Filoloxía Galega e quería ser mestra nun instituto, como a súa nai.

Eran dous entre os miles de rapaces que, no comezo do outono, chegaban de diferentes cidades a Compostela co contador a cero, con todo o futuro por tallar. Importaba menos a idade (moitos xa tiñan canas e tamén dor de costas) que a súa condición de estudantes, con trinta euros para pasar a semana. Eran residentes de tempada baixa. Entón, no comezo dos anos 2000, os universitarios e os peregrinos eran avaliados con ledicia, como unha achega socioeconómica vizosa e sostible para a capital.

Abofé que terían coincidido no camiño ás clases, mais daquela eran aínda dous descoñecidos que non repararan un no outro. Ás veces non se atopa o ronsel dunha alma xemelga ata que pasa un tempo, e outras moitas nunca.

Manuel subía a costa até o edificio blanco e alongado no que Alvaro Siza deseñou a inmensidade e tamén o detalle; desde a estrutura, grande e diáfana, ao pormenor: os bancos, os pomos das portas ou os sinais dos baños. Ana continuaba até a facultade sobria e gris que se atopaba a man esquerda. A pel de hormigón da súa escola resultaba acaída co tempo de Santiago. A cidade vivía nunha atmosfera de melancolía dende outubro a maio.

Coñecéronse un martes pola noite na planta baixa da Casa das Crechas, trala segunda rolda de licor café, rematada a foliada á que acudiran con grupos distintos de amigos. A barra era como unha lareira arredor da cal se puxeron a falar das súas vidas e dos seus desexos, que escintilaban na vintena temperá.

Manuel reparou en Ana, situada a uns dous metros, pola forma tan cómica como bebía. Collía o vaso de tubo co maimiño estirado. “Si, dígame?” – entroulle Manuel, desinhibido polo alcol. “Perdoa, como dis?” – respostou ela. “Teño unha teoría” – continuou el. Ana non o interrumpiu, entretida. “As persoas que beben licor café da casa con esa sofisticación poden gobernar o mundo”.

Aquela comparación non viña moito ao caso nin era moi graciosa sequera, mais amosaba certo grado de intelixencia que para Ana non pasou inadvertida. Dúas das súas amigas, sentadas nunha mesa uns tres metros por detrás, observaran o achegamento de Manuel e aproveitaron que Ana ollou un instante para elas para facerlle un aceno coa cabeza e cos ollos abertos, co que a animaban a que seguira. Parecían dar a aprobación a aquel rapaz ben parecido.

Así comenzaron a charla, partindo da intrascendencia. O tempo da noite transcorría, resultando agradable. “Se queres continuar analizando a miña forma de beber, convídote a outros licores no Atlántico” – propuxo unha hora máis tarde a futura filóloga. Manuel, quen, escéptico, xa se acostumara a que os bos momentos foran só un lapso efémero, deu un pequeno chimpo e falou con transparencia: “Vaiamos. Podería mirarte toda a noite”.