Un Concello en demolición, con grupos políticos fracturados y cinco ediles a la fuga

Con el grupo del PP partido en dos, los que estarían abiertos a la moción y los que prefieren esperar, y que Jácome naufrague en sus propios errores; Ciudadanos Ourense repitiendo la misma ‘debacle’ y dimisiones que en el resto del Estado; el PSOE con dos alas, la de los pro Villarino y la “contra” a Villarino, que prefiere estar en la oposición a que su líder sea alcalde, los 5 ediles del grupo mixto, podrían ser en parte piezas de un “gobierno no oficial en la sombra”, y apoyar propuestas o mociones con los 9 ediles del PSOE, cuyo portavoz municipal sigue buscando pactos hasta con el diablo, como dijo en su día el propio Jácome, para hacerse con Alcaldía. Una Alcaldía para la que obtuvo mayoría de votos. Cuenta ya en ese gobierno “para oficial” , pero por ahora sin capacidad resolutiva, solo apto para incordiar al alcalde, con los votos de PSOE, los díscolos de DO, y tendría el apoyo, nunca firma para pacto de gobierno, de los dos ediles del BNG.

700 euros/mes por edil fugado

Los pactos ya florecen tras esta fuga esta semana en una peculiar sinergia, de esos cuatro ediles al grupo mixto, y Jácome y el único edil que queda en Ciudadanos, su portavoz Pepe Araújo, ya han sellado un preacuerdo para llevarlo al pleno y que se cumpla la Ley Antitrasfuguismo. Pero con un aditamento, que parece que el secretario del Concello ya da por bueno tras los cambios legislativos, y es que DO, es decir Jácome, y Cs seguirán cobrando por cada uno de sus ediles que abandonaron el partido y son no adscritos, 700 euros al mes. En el caso de Jácome seguirá cobrando 2.800 euros para su partido al mes por los 4 ediles no adscritos y Araújo, por el huido Bermejo.

Rafael Villarino, el portavoz socialista, indicó que “veremos cuál es la línea que toman los no adscritos, pues si Laureano Bermejo actúa en clave de división política con Ciudadanos a la ciudad no le aportan nada”, señaló. Los que abandonan Ciudadanos son antisanchismo.

Villarino si “ve un cambio”, en esos 3 ediles más de DO “que han dejado la dictadura” del partido de Jácome, pero lamenta que la nueva normativa no le permite firmar con ellos moción de censura.

Por su parte, Luis Seara, portavoz del BNG municipal, ha sentenciado que la situación política de la ciudad es de “encefalograma plano” y ha lamentado que no se permita “en situaciones como esta unas nuevas elecciones”.

Nuevo reparto

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, considera que el transfuguismo “es una de las acciones más sucias que puede haber en política”. Se trata, dice, de “robar votos de los ciudadanos”, ya que se actúa contra la voluntad de la ciudadanía que votó a un partido.”.

La semana que viene se convocará junta de portavoces para decir los nuevos miembros de las comisiones, pues los 5 no adscritos tienen que ponerse de acuerdo para ver quién va a cada una y el tiempo de intervenciones en los plenos. Cs solo podrá presentar una moción y habrá que decidir qué hacer con el personal de confianza del grupo.

Cs pide el acta de edil

El portavoz y ya único edil de Cs en el Concello, Pepe Araújo pidió ayer a Laureano Bermejo en nombre de su partido que entregue el acta de concejal, en virtud del compromiso suscrito a través de la Carta Ética de Ciudadanos que exige a todos los cargos elegidos bajo las siglas de Cs que devuelvan el acta en el supuesto de abandonar el partido. Ciudadanos lamenta, condena y rechaza este tipo de comportamientos “que degradan la política e incumplen los compromisos adquiridos al aceptar el ostentar un cargo público”.