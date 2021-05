“Era asintomática e hice mucho daño sin saberlo; mi marido acabó en la UCI”

“Yo no tenía síntomas. Fui al cribado porque me citaron; si no llega a ser por eso, no me habría hecho la prueba”, comenta. Del rastreo de sus contactos salieron también con coronavirus su madre y su marido. “A mi madre le habían puesto la primera dosis de la vacuna hacía 10 días y prácticamente no tuvo síntomas, algo de dolor de cabeza, pero nada más. Lo peor fue mi marido, que empezó a tener problemas de respiración y acabó empeorando”, relata.

Mari Carmen todavía se emociona al relatar lo sucedido pero recuerda bien las fechas. “El 20 empezó todo y el día 26 se lo llevaron en ambulancia”. Su marido, con 55 años y sin ninguna patología previa en su historial clínico, acabó en la UCI. “Todavía no sé donde pude cogerlo porque ninguno de mis clientes del bar dio positivo y cuando hicimos el cribado ya estaba cerrado. Yo no presentaba ningún síntoma, no perdí gusto ni olfato ni tuve dolor muscular. Pero pude hacer mucho daño, lo hice en casa y de no haberlo detectado podría haber hecho más fuera”, se lamenta.

De esto ha pasado casi un mes y ayer Cualedro recobró la casi normalidad. Del nivel máximo ha pasado al medio, por lo que la hostelería reabre con reducción de aforos y los vecinos ya pueden entrar y salir libremente del municipio. Mari Carmen, que pasó la enfermedad sin síntomas, volvió al trabajo al frente del bar A Subida, aunque su marido sigue ingresado. Ya está en planta pero todavía le quedan algunos días de hospitalización.

A Mari Carmen todavía no se le ha pasado el susto. Ayer estaba feliz de poder volver abrir el bar y recuperar el contacto con sus clientes. Pero el trago ha sido amargo. “Cuando vi que estaban contagiados mi madre y mi marido lo pasé muy mal”, señala. Y peor aún cuando la evolución de él empeoraba. “Todos los días llamaba el médico para ver como estaba y cada vez respiraba peor. El día 26 no pudo hablarle al médico y al momento ya estaba la ambulancia en la puerta, fueron muy rápidos”, señala. Así fue su entrada en UCI. Necesitaba ventilación, pero no llegó a ser intubado. “Estuvo consciente en todo momento, pero el pulmón se le cerró de tal manera que no podía respirar”. Ahora está bien y ya contando los días para regresar a casa.

Ayudas a la hostelería

Cualedro llegó a tener 22 casos activos en esta ola. El alcalde, Luciano Rivero, mostraba su alivio por salir del nivel máximo y anuncia medidas para paliar el impacto que las restricciones han tenido en la hostelería, el sector “más castigado”, dice. Exención de las tasas de recogida de basura y agua durante el año en curso y estudia posibles ayudas directas.

Laza es el único concello que continúa en nivel máximo en Ourense. Lobios entró ayer en nivel alto y Toén, Barbadás, Carballeda de Valdeorras y Cualedro están en nivel medio.