Los paseos en compañía que la pandemia paralizó 9 meses

Rafael González –41 años– acompaña a su madre Florinda Gómez –82– en las caminatas por el entorno del Miño que organiza la Cruz Roja en Ourense; los paseos han regresado hace unas pocas semanas tras nueve meses de parón, durante la segunda y tercera olas del COVID. Con anterioridad estuvieron suspendidos desde diez días antes de la declaración del estado de alarma, de marzo de 2020, hasta julio.

“Lo que he mejorado desde que empecé a venir sólo lo sé yo. Había que verme entonces y ahora. Solo lo sabemos yo y el médico que me lleva. Antes sabía quién era y poco más, ahora puedes preguntar lo que quieras”, dice Rafael, que sufrió secuelas tras un accidente de moto. “Hay que salir de casa y hacer algo para distraernos. Tenemos que agradecer a Cruz Roja”, señala su madre Florinda.

Las rutas por la senda fluvial son mucho más que una actividad de ejercicio en compañía, en medio del esplendor de la primavera. “Las usuarias hablan unas con otras, se vuelven a ver, porque muchas no lo hacían desde antes de que empezara la pandemia, y mejora la socialización. Es un beneficio físico pero sobre todo mental, porque desconectan”, subraya María Val, que se encuentra realizando sus prácticas de Educación Social en el departamento de mayores de la entidad.

“Recuperan la dinámica de salir, de volver a relacionarse, porque durante el confinamiento se produjo cierta pérdida de habilidades sociales entre el colectivo de mayores, ya que vieron lo justo a sus familiares y cumplieron las restricciones a rajatabla. Estaban haciendo actividades que generaban vínculos a nivel personal con otros usuarios, con unos hábitos de participación muy arraigados; muchos venían casi a diario. Se mantuvieron las actividades por teléfono pero la cercanía con los voluntarios y otros usuarios se perdió. Ahora, con la vacunación y una cierta pérdida del miedo, pueden regresar, aunque adquirir las habilidades desarrolladas cuesta más que perderlas”, explica Natalia Belmonte, la técnica de Cruz Roja en Ourense referente en el programa de personas mayores.

Los paseos por el Miño en grupo se realizan las mañanas de los martes y jueves, durante una hora. Son salidas con número reducido de personas, acompañadas por voluntarios de la entidad. La intención, según Belmonte, es que sean un punto de partida para que los usuarios puedan continuar por su cuenta pasado un tiempo.

Aunque todas las usuarias mayores de esta actividad ya están vacunadas, las medidas de precaución no se relajan. “La guardia no se ha bajado”, dice Ángela Ramallo, profesional de comunicación de la ONG. Al aire libre, el riesgo de contagio es muy inferior al que existe en los interiores, sobre todo en las estancias mal ventiladas, pero aun así todas llevan su mascarilla y guardan distancias. El virus sigue ahí pero, sin abandonar la prudencia, la normalidad se ve más cerca.

“Muchas actividades en grupo no se habían recuperado en momentos anteriores de esta pandemia porque los usuarios no tenían tampoco un interés de participación, debido a que había más miedo porque no existía la perspectiva de vacunación y se podían mantener algunas iniciativas de forma individual o con la atención telefónica”, indica Belmonte.

Desde que irrumpió la crisis sanitaria –enlaza Ángela Ramallo– “se llevó a cabo un seguimiento individualizado, con atención telefónica para ver cómo estaban. Muchas personas estaban solas y a quien podía necesitar alguna cosa de necesidad se le llevaba a domicilio. También se hicieron talleres de memoria por teléfono”, completa.

“Llevaba años viniendo a gimnasia, aquí me siento bien. Los paseos son una ayuda para todo, para el cuerpo y la mente. Me dieron dos ictus, uno muy fuerte hace cuatro años, y otro que me atacó más a la vista y con pérdidas de memoria. Pero esta gente me ayudó”, destaca Herminda Suárez, de 77 años, que vive sola, “aunque con mis hijos muy cerca y muy pendientes”, agradece.

Florinda y su hijo Rafael participaban en talleres de memoria y pintura, en gimnasia y relajación, “siempre los dos juntos”. Con la vuelta de los paseos saludables el cuerpo “vuelve a empezar, pero estamos contentos porque la casa es un agobio”, señala la octogenaria.

Concepción González va a cumplir 79.A ella –como al resto de mayores voluntarios a los que la entidad apartó de la primera línea para evitar contagios– la pandemia le ha impedido seguir ayudando a otras personas de edad, a las que antes visitaba en casa. Las caminatas en grupo son “una maravilla”, asegura. El mayor beneficio, afirma con un gesto, es anímico, mental.